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Sunt biberoanele Philips Avent potrivite pentru congelator?

Da, toate biberoanele Philips Avent din plastic – complet asamblate şi închise – pot fi depozitate în congelator şi utilizate pentru alimente gătite în prealabil.
Nu depozitaţi biberoanele din sticlă în congelator, deoarece acestea se pot sparge.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY906/03 , SCF039/17 , SCD837/12 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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