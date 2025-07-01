Asistenţă Philips Sunt biberoanele Philips Avent potrivite pentru congelator?

Da, toate biberoanele Philips Avent din plastic – complet asamblate şi închise – pot fi depozitate în congelator şi utilizate pentru alimente gătite în prealabil.

Nu depozitaţi biberoanele din sticlă în congelator, deoarece acestea se pot sparge.