Sunt biberoanele Philips Avent potrivite pentru congelator?

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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY906/03 , SCF039/17 , SCD837/12 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Cum pregătesc biberonul şi tetina Philips Avent pentru prima utilizare?
Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?
Pot hrăni bebeluşul cu hrană consistentă cu tetina Natural Response?
De ce refuză bebeluşul meu tetina Natural Response?