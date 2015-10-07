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Producție oprită
1 biberon Natural
2 oz/60 ml
Tetină pentru primul debit
Formă naturală a tetinei
Dimensiunea mai mică a orificiului oferă un debit mai controlat pentru bebeluşii care sug mai încet. Tetina pentru primul debit Natural oferă debitul ideal la care să începi alăptarea la biberon pentru bebeluşul tău.
Un biberon cu dimensiune mai mică pentru a te ajuta să asiguri cantitatea adecvată pentru burtica bebeluşului tău
Tetina texturată şi moale este foarte similară cu sânul.
5.0
din 5
23
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ruxy
07/10/2015
România
Recomand.foarte practice
Daca vreti sa aveti copii fericiti folositi avent.noi suntem foarte multumimiti de produse
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Biberon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Biberon
Egyfiúsanyuka
17/08/2019
Magyarország
Kiváló minőségű termék!
Könnyen tisztítható, jó kialakítású cumisüvegek! A mai napig ezt a márkát használjuk, kisfiam nem is hajlandó másból inni a reggeli és az esti kakaóját!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
IvettBarbara
14/08/2019
Magyarország
Nekünk ez a legjobb
Kislányom az első perctől kezdve használja. Sose volt hasfájós, nem okozott cumizavart. Azóta is ezt használom
Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.