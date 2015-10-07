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  • Ideal pentru nou-născuţi
  • Ideal pentru nou-născuţi
  • Ideal pentru nou-născuţi

Producție oprită

Philips AventBiberon

SCF699/17

5
| (23) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Ideal pentru nou-născuţi
Biberoanele noastre Natural de 2 oz sunt ideale pentru nou născuţi. Fiind concepute cu tetine pentru primul debit, au un debit mai lent şi mai controlat. Tetina moale, texturată şi de dimensiuni mari este asemănătoare sânului.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Uşor de combinat cu alăptarea

Ideal pentru nou-născuţi

  • 1 biberon Natural

  • 2 oz/60 ml

  • Tetină pentru primul debit

  • Formă naturală a tetinei

Tetină cu debit lent

Tetină cu debit lent

Dimensiunea mai mică a orificiului oferă un debit mai controlat pentru bebeluşii care sug mai încet. Tetina pentru primul debit Natural oferă debitul ideal la care să începi alăptarea la biberon pentru bebeluşul tău.

biberon mai mic de 2 oz/60 ml conceput pentru hrănirea nou-născuţilor

biberon mai mic de 2 oz/60 ml conceput pentru hrănirea nou-născuţilor

Un biberon cu dimensiune mai mică pentru a te ajuta să asiguri cantitatea adecvată pentru burtica bebeluşului tău

Tetină moale, texturată

Tetină moale, texturată

Tetina texturată şi moale este foarte similară cu sânul.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

23

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/10/2015

România

România

Recomand.foarte practice

Daca vreti sa aveti copii fericiti folositi avent.noi suntem foarte multumimiti de produse

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Biberon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Biberon

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló minőségű termék!

Könnyen tisztítható, jó kialakítású cumisüvegek! A mai napig ezt a márkát használjuk, kisfiam nem is hajlandó másból inni a reggeli és az esti kakaóját!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nekünk ez a legjobb

Kislányom az első perctől kezdve használja. Sose volt hasfájós, nem okozott cumizavart. Azóta is ezt használom

Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

Acest review a fost făcut pentru SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 