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Pachet de 2
Tetina este concepută pentru a reduce problemele de hrănire prin eliminarea aerului departe de burtica bebeluşului.
Tetina largă care imită forma sânului permite o prindere naturală, similară cu alăptarea la sân, facilitând combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.
Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.
5.0
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
CataMari
07/05/2019
România
Preferata bebelusei
Este nemaipomenita, fetita mea doar cu astfel de tetina primeste lapte. Este din material moale, se utilizează foarte usor si curge lent, astfel incat sa nu se inece. Recomand cu drag!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Alina18
29/06/2018
România
Folosim cu incredere produse Philips Avent.
Acum avem deja 1 an si 8 luni,dar încă de la început am folosit produse Philips Avent.Sunt foarte mulțumită de cum a decurs hranirea la biberon..cu tetinele natural..si acum folosim si cănuța, a fost o trecere usoara si plăcută pentru fetița mea!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
AndreeaFlorina
27/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Foarte bune calitativ. Am urmat instructiunile de utilizare de 3 luni de zile si apoi am schimbat tetina. Dupa 3 luni de utilizare si sterilizari zilnice tetina era intacta, nu era rupta. Calitate superioara , o sa le folosim in continuare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.