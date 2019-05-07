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  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire
  • Ideală pentru un mod delicat de hrănire

Philips Avent Baby Bottle TeatsTetină Natural

SCF657/27

5
| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Ideală pentru un mod delicat de hrănire
Ideală pentru bebeluşii cu un mod delicat de hrănire, care nu au putere mare de a suge. Tetina lată, în formă de sân, favorizează o prindere naturală, astfel încât să o poţi combina cu uşurinţă cu alăptarea la sân. Trebuie utilizată împreună cu biberonul Philips Avent Natural.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Ideală pentru un mod delicat de hrănire

Ideală pentru un mod delicat de hrănire

  • Peste 0 luni

  • Pachet de 2

Proiectată pentru a reduce colicii

Proiectată pentru a reduce colicii

Tetina este concepută pentru a reduce problemele de hrănire prin eliminarea aerului departe de burtica bebeluşului.

Prindere naturală datorită tetinei ce imită forma sânului

Prindere naturală datorită tetinei ce imită forma sânului

Tetina largă care imită forma sânului permite o prindere naturală, similară cu alăptarea la sân, facilitând combinarea alăptării cu hrănirea cu biberonul.

Tetină moale concepută pentru a imita sânul la atingere

Tetină moale concepută pentru a imita sânul la atingere

Tetina are o textură ultramoale, concepută pentru a imita sânul la atingere.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

07/05/2019

România

România

Preferata bebelusei

Este nemaipomenita, fetita mea doar cu astfel de tetina primeste lapte. Este din material moale, se utilizează foarte usor si curge lent, astfel incat sa nu se inece. Recomand cu drag!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

29/06/2018

România

România

Folosim cu incredere produse Philips Avent.

Acum avem deja 1 an si 8 luni,dar încă de la început am folosit produse Philips Avent.Sunt foarte mulțumită de cum a decurs hranirea la biberon..cu tetinele natural..si acum folosim si cănuța, a fost o trecere usoara si plăcută pentru fetița mea!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

27/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Foarte bune calitativ. Am urmat instructiunile de utilizare de 3 luni de zile si apoi am schimbat tetina. Dupa 3 luni de utilizare si sterilizari zilnice tetina era intacta, nu era rupta. Calitate superioara , o sa le folosim in continuare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 