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  • Curăţare şi întreţinere uşoare pt produsele de hrănire
  • Curăţare şi întreţinere uşoare pt produsele de hrănire
  • Curăţare şi întreţinere uşoare pt produsele de hrănire

Philips AventPerie pentru biberon şi tetină

SCF145/06

4.8
| (18) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Curăţare şi întreţinere uşoare pt produsele de hrănire
Peria de biberoane Philips Avent are un cap de periere curbat, special creat, şi vârf profilat, pentru a curăţa eficient toate tipurile de biberoane, tetine şi echipamente de hrănire. Perii naturali şi rezistenţi, curăţă în siguranţă fără a zgâria.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Perie de curăţat Avent

Curăţare şi întreţinere uşoare pt produsele de hrănire

  • Accesorii biberoane

Perie de biberon cu cap curbat pentru curăţare uşoară

Perie de biberon cu cap curbat pentru curăţare uşoară

Capul de periuţă curbat special şi vârful profilat ating colţurile tuturor tipurilor de biberoane cu gât larg, tetinelor şi echipamentelor de hrănire, pentru curăţare temeinică.

Design unic al mânerului şi al vârfului

Capul de periuţă curbat şi vârful profilat ating colţurile tuturor biberoanelor cu gât larg. Vârful conturat permite curăţarea în interiorul tetinelor.

Peri naturali şi rezistenţi pentru o curăţare eficientă.

Peri naturali şi rezistenţi pentru o curăţare eficientă a tuturor sticlelor, tetinelor şi a altor echipamente de hrănire

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

18

Recenzii

94%

recomandă acest produs

3
1

25/04/2024

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Este ușor de folosit, curata bine terinele și se spala usor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină

07/05/2019

România

România

Foarte utila la curățarea biberoanelor

Super buna. Curata biberoanele, tetinele, suzetele si multe alte accesorii ale bebelusului foarte usor si ajunge in toate spațiile . O recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină

07/05/2019

România

România

Super!

Este super! Înainte să o descopar schimbam 2 perii pe luna, acum nu am mai schimbat-o de aprox. 1 an si tot e ok. Perii nu se rup si curata biberoanele foarte bine. Vârful pentru tetine este ce trebuie pt ca se pot spăla si curata părțile din silicon mai mici. Ca mămică, recomand din suflet!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 