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Accesorii biberoane
Capul de periuţă curbat special şi vârful profilat ating colţurile tuturor tipurilor de biberoane cu gât larg, tetinelor şi echipamentelor de hrănire, pentru curăţare temeinică.
Capul de periuţă curbat şi vârful profilat ating colţurile tuturor biberoanelor cu gât larg. Vârful conturat permite curăţarea în interiorul tetinelor.
Peri naturali şi rezistenţi pentru o curăţare eficientă a tuturor sticlelor, tetinelor şi a altor echipamente de hrănire
4.8
din 5
18
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Garfield 2023
25/04/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Este ușor de folosit, curata bine terinele și se spala usor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină
Tzuschy
07/05/2019
România
Foarte utila la curățarea biberoanelor
Super buna. Curata biberoanele, tetinele, suzetele si multe alte accesorii ale bebelusului foarte usor si ajunge in toate spațiile . O recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină
Floriana
07/05/2019
România
Super!
Este super! Înainte să o descopar schimbam 2 perii pe luna, acum nu am mai schimbat-o de aprox. 1 an si tot e ok. Perii nu se rup si curata biberoanele foarte bine. Vârful pentru tetine este ce trebuie pt ca se pot spăla si curata părțile din silicon mai mici. Ca mămică, recomand din suflet!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF145/06 Perie pentru biberon şi tetină
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.