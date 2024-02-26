Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
3 doze
Partea interioară poate fi îndepărtată pentru a o transforma într-o ceaşcă ergonomică pentru gustare
Dozatorul de lapte praf Philips Avent menţine 3 doze pre-măsurate de lapte praf, ideale pentru călătorii
Toate piesele pot fi sterilizate, utilizate în cuptorul cu microunde şi spălate în maşina de spălat vase pentru curăţare rapidă şi uşoară
4.9
din 5
14
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Jó
Egyszerű, jó hogy van több rekesze, könnyen tisztítható.
Avantaje
egyszerű, könnyen tisztítható
Dezavantaje
kiöntésnél oda kell figyelni, könnyen melléfolyik
Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Tápszeradagoló
Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Tápszeradagoló
Marica
23/04/2018
Magyarország
Nagyon jó termék
Nagyon örülök ennek az adagolónak, használata egyszerű, könnyen ki lehet önteni belőle a tápszert, praktikus és kis helyet foglal. Utazáshoz is ideális hisz előre el lehet benne készíteni a kívánt mennyiséget. Jól záródik, így nem szóródik ki belőle semmi. A hármas szétválasztót kivéve pedig tökéletes eletőtál!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Tápszeradagoló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Tápszeradagoló
Arlus90
21/08/2018
Polska
Ten produkt jest bardzo użyteczny
Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Dozownik mleka w proszku
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Dozownik mleka w proszku