Nagyon örülök ennek az adagolónak, használata egyszerű, könnyen ki lehet önteni belőle a tápszert, praktikus és kis helyet foglal. Utazáshoz is ideális hisz előre el lehet benne készíteni a kívánt mennyiséget. Jól záródik, így nem szóródik ki belőle semmi. A hármas szétválasztót kivéve pedig tökéletes eletőtál!