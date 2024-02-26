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Philips AventDozator de lapte praf

SCF135/06

4.9
| (14) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Ideal pentru călătorii
Această unitate conţine 3 doze pre-măsurate de lapte praf în compartimente separate. Atunci când ești pregătită să hrănești, este suficient să torni praful în biberonul cu apă răcită, fiartă în prealabil. Scoate secţiunile interioare pentru utilizare ca bol sau recipient.
Vezi toate beneficiile

Fără BPA

Ideal pentru călătorii

  • 3 doze

Partea interioară poate fi îndepărtată

Partea interioară poate fi îndepărtată

Partea interioară poate fi îndepărtată pentru a o transforma într-o ceaşcă ergonomică pentru gustare

Conţine suficientă cantitate de lapte praf pentru trei mese de 260 ml

Conţine suficientă cantitate de lapte praf pentru trei mese de 260 ml

Dozatorul de lapte praf Philips Avent menţine 3 doze pre-măsurate de lapte praf, ideale pentru călătorii

Întregul dozator poate fi sterilizat, utilizat în cuptorul cu microunde şi spălat în maşina de spălat vase

Toate piesele pot fi sterilizate, utilizate în cuptorul cu microunde şi spălate în maşina de spălat vase pentru curăţare rapidă şi uşoară

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

14

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Egyszerű, jó hogy van több rekesze, könnyen tisztítható.

Avantaje

egyszerű, könnyen tisztítható

Dezavantaje

kiöntésnél oda kell figyelni, könnyen melléfolyik

Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Tápszeradagoló

Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Tápszeradagoló

23/04/2018

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Nagyon örülök ennek az adagolónak, használata egyszerű, könnyen ki lehet önteni belőle a tápszert, praktikus és kis helyet foglal. Utazáshoz is ideális hisz előre el lehet benne készíteni a kívánt mennyiséget. Jól záródik, így nem szóródik ki belőle semmi. A hármas szétválasztót kivéve pedig tökéletes eletőtál!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Tápszeradagoló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Tápszeradagoló

21/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest bardzo użyteczny

Jak zaczynałam przygodę z karmieniem butelką. Ten produkt był idealny. Dozowałam dokładną ilość i tylko wsypywałam do ciepłej wody. W nocy nie denerwowałam się, czy wsypałam już dwie czy łyżeczki. Wszystko odmierzone , bez problemowe.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF135/06 Dozownik mleka w proszku

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