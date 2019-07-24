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Producție oprită
1 biberon
11 oz/330 ml
Tetină cu debit mediu
Peste 3 luni
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
5.0
din 5
133
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Corina288
24/07/2019
România
baietelul meu il adora
este singurul biberon si tetina pe care le accepta, este foarte caltativ si are un design foarte potrivit. il recomand din suflet. folosim biberoanele philips avent de la nastere si pana in prezent (implineste 3 ani baietelul)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF696/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF696/17 Biberon Natural
Carina17
13/05/2019
România
Foarte multumit
Sunt foarte bune toate biberoanele de la avent,mai ales cele natural (doar pe acestea le-am incercat),avem si setul starter pt nou-nascut si nu le-as schimba cu nimic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF696/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF696/17 Biberon Natural
AncaAndreea20
07/05/2019
România
Foarte bun
Este cel mai bun biberon dintre tot ce am incercat. Bebelusul mananca cu pofta si ii place. Recomand sa achiziționați produsul si cele din gama Phillips in general. Mai folosesc sterilizatorul cu aburi, suzetele si pompa electrica.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF696/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF696/17 Biberon Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011