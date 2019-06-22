Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
1 biberon
9 oz/260 ml
Tetină cu debit lent
Peste 1 lună
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
4.9
din 5
210
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Mama32
22/06/2019
România
Un produs foarte bun.
Foarte multumita de produs,mai ales bebelusul meu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/22 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/22 Biberon Natural
CristinaAlexandra
21/06/2019
România
RECENZIE DIN CAMPANIA PHILIPS AVENT
Foarte multumita de produs.A Scapat pe jos de mai multe ori nu se crapa. Se sterilizeaza foarte ușor. Îl folosim și acum la 1 an și 2 luni.recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/16 Biberon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/16 Biberon
Ene18
02/06/2019
România
Un produs extraordinar
Suntem foarte mulțumiți de achiziționarea acestui produs. Bebe și biberonul Avent sau înțeles de minune. Mulțumim, Philips Avent!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF693/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF693/17 Biberon Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011