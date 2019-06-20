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Producție oprită
1 biberon
4 oz/125 ml
Tetină cu debit pentru nou-născut
Peste 0 luni
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
4.9
din 5
162
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Alexandra114
20/06/2019
România
Este un produs ft bun
Este un produs de nota 10 !!! Recomand tuturor!!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF691/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF691/17 Biberon Natural
Marii
11/06/2019
România
Acest produs este nemaipomenit
Recenzie din campania Philips Avent. Este ideal pentru a hrani nou nascutul deoarece tetina este similara cu sanul.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF692/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF692/17 Biberon Natural
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata.sunt foarte multumita!
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, le folosesti pentru o perioada lunga de timp, sunt rezistente, bebe le adora si le folosesc chiar de la nastere!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF690/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF690/17 Biberon Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011