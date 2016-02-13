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Producție oprită
1 biberon
9 oz/260 ml
Tetină cu debit lent
Peste 1 lună
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
Noul biberon Philips Avent Natural este compatibil cu gama Philips Avent, cu excepţia biberoanelor şi a mânerelor de ceşti Classic. Te sfătuim să utilizezi biberoanele Natural exclusiv cu tetinele Natural.
Biberonul Philips Avent Natural este disponibil în 4 dimensiuni: 2 oz/60 ml, 4 oz/125 ml, 9 oz/260 ml şi 11 oz/330 ml. Biberoanele sunt disponibile atât la bucată, cât şi la pachet.
4.3
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
monbur
13/02/2016
Polska
Niezwykla butelka
Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
ania291986
04/10/2015
Polska
Cumpărător verificat
rewelacja
Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Dorin
24/07/2015
România
Se poate si mai bine
Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/17 Biberon Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011