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  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul
  • Calea naturală a hrănirii cu biberonul

Producție oprită

Philips AventBiberon Natural

SCF621/17

4.9
| (210) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Calea naturală a hrănirii cu biberonul
Noul nostru biberon ajută la crearea unui mod mai natural de hrănire cu biberonul, atât pentru bebeluşul dvs., cât şi pentru dvs. Tetina are un design inovator cu petale, pentru o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea, ajutând bebeluşul dvs. să combine uşor hrănirea la sân cu cea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Tetină Avent cu design cu petale

Calea naturală a hrănirii cu biberonul

  • 1 biberon

  • 9 oz/260 ml

  • Tetină cu debit lent

  • Peste 1 lună

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.

Compatibil cu gama Philips Avent Natural

Compatibil cu gama Philips Avent Natural

Noul biberon Philips Avent Natural este compatibil cu gama Philips Avent, cu excepţia biberoanelor şi a mânerelor de ceşti Classic. Te sfătuim să utilizezi biberoanele Natural exclusiv cu tetinele Natural.

Disponibil în diferite dimensiuni

Biberonul Philips Avent Natural este disponibil în 4 dimensiuni: 2 oz/60 ml, 4 oz/125 ml, 9 oz/260 ml şi 11 oz/330 ml. Biberoanele sunt disponibile atât la bucată, cât şi la pachet.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

210

Recenzii

98%

recomandă acest produs

22/06/2019

România

România

Un produs foarte bun.

Foarte multumita de produs,mai ales bebelusul meu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF627/22 Biberon Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF627/22 Biberon Natural

21/06/2019

România

România

RECENZIE DIN CAMPANIA PHILIPS AVENT

Foarte multumita de produs.A Scapat pe jos de mai multe ori nu se crapa. Se sterilizeaza foarte ușor. Îl folosim și acum la 1 an și 2 luni.recomand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF627/16 Biberon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF627/16 Biberon

02/06/2019

România

România

Un produs extraordinar

Suntem foarte mulțumiți de achiziționarea acestui produs. Bebe și biberonul Avent sau înțeles de minune. Mulțumim, Philips Avent!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF693/17 Biberon Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF693/17 Biberon Natural

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011