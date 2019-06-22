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Producție oprită
1 biberon
9 oz/260 ml
Tetină cu debit lent
Peste 1 lună
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
Noul biberon Philips Avent Natural este compatibil cu gama Philips Avent, cu excepţia biberoanelor şi a mânerelor de ceşti Classic. Te sfătuim să utilizezi biberoanele Natural exclusiv cu tetinele Natural.
Biberonul Philips Avent Natural este disponibil în 4 dimensiuni: 2 oz/60 ml, 4 oz/125 ml, 9 oz/260 ml şi 11 oz/330 ml. Biberoanele sunt disponibile atât la bucată, cât şi la pachet.
4.9
din 5
210
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Mama32
22/06/2019
România
Un produs foarte bun.
Foarte multumita de produs,mai ales bebelusul meu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/22 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/22 Biberon Natural
CristinaAlexandra
21/06/2019
România
RECENZIE DIN CAMPANIA PHILIPS AVENT
Foarte multumita de produs.A Scapat pe jos de mai multe ori nu se crapa. Se sterilizeaza foarte ușor. Îl folosim și acum la 1 an și 2 luni.recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/16 Biberon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF627/16 Biberon
Ene18
02/06/2019
România
Un produs extraordinar
Suntem foarte mulțumiți de achiziționarea acestui produs. Bebe și biberonul Avent sau înțeles de minune. Mulțumim, Philips Avent!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF693/17 Biberon Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF693/17 Biberon Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011