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  • Protecţie perfectă pentru laptele matern
  • Protecţie perfectă pentru laptele matern
  • Protecţie perfectă pentru laptele matern
  • Protecţie perfectă pentru laptele matern
  • Protecţie perfectă pentru laptele matern

Philips AventPungi de păstrare a laptelui matern

SCF603/25

4.9
| (139) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Protecţie perfectă pentru laptele matern
Pungile de păstrare a laptelui matern Philips Avent oferă protecţie sigură şi fără riscuri pentru preţiosul lapte matern. Pungile pot fi depozitate în frigider sau congelator şi sunt pre-sterilizate pentru utilizare imediată.
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Pungi de păstrare a laptelui matern de 180 ml

Protecţie perfectă pentru laptele matern

  • Stocare

  • Presterilizată

  • 25 de pungi

Sigiliu sigur cu fermoar dublu, etanş

Sigiliu sigur cu fermoar dublu, etanş

Închidere cu fermoar dublu, sigur şi etanş pentru păstrarea în siguranţă a laptelui matern

Pungă presterilizată cu sigiliu inviolabil

Pungă presterilizată cu sigiliu inviolabil

Sigiliul inviolabil indică faptul că punga presterilizată este neatinsă înainte de prima utilizare, pentru igienă perfectă

Poate fi păstrată la congelator, dispune de cusături ranforsate şi pungă cu dublu strat

Poate fi păstrată la congelator, dispune de cusături ranforsate şi pungă cu dublu strat

Cusăturile laterale ranforsate şi materialul cu strat dublu oferă siguranţa suplimentară că preţiosul lapte matern este păstrat în condiţii de securitate în congelator sau frigider

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

139

Recenzii

99%

recomandă acest produs

2

30/06/2021

România

România

Usor de folosit, recomand!

Sunt foarte utile in perioada de alaptare, sunt de calitate, foarte usor de folosit si dupa la dezghetare! Recomand! Recenzie din Campania Philips!

Avantaje

Usor de folosit ,de calitate!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern

27/06/2021

România

România

Produs minunat la pret rezonabil

Foarte practice, de utilizat rapid si care pastreaza in stare perfecta laptele matern.

Avantaje

Practice

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern

22/06/2021

România

România

Am folosit acest produs. Este minunat.

Recomand produsul tuturor mamicile. Pentru sănătatea lupului tau laptele matern va fi păstrat în condiții excelente.

Avantaje

Usor de utilizat

Dezavantaje

Nu exusta

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Marca #1 Brand for Kids by Forbes România este utilizată conform sondajului realizat de D&D Research în August 2025.