Philips Avent

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Acest produs
Pungi de păstrare a laptelui matern
59,99 lei
Protecţie de mamelon
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59,99 lei
Stocare
Presterilizată
25 de pungi
Închidere cu fermoar dublu, sigur şi etanş pentru păstrarea în siguranţă a laptelui matern
Sigiliul inviolabil indică faptul că punga presterilizată este neatinsă înainte de prima utilizare, pentru igienă perfectă
Cusăturile laterale ranforsate şi materialul cu strat dublu oferă siguranţa suplimentară că preţiosul lapte matern este păstrat în condiţii de securitate în congelator sau frigider
4.9
din 5
139
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Scoica10
30/06/2021
România
Usor de folosit, recomand!
Sunt foarte utile in perioada de alaptare, sunt de calitate, foarte usor de folosit si dupa la dezghetare! Recomand! Recenzie din Campania Philips!
Avantaje
Usor de folosit ,de calitate!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern
Di_di
27/06/2021
România
Produs minunat la pret rezonabil
Foarte practice, de utilizat rapid si care pastreaza in stare perfecta laptele matern.
Avantaje
Practice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern
Allla34
22/06/2021
România
Am folosit acest produs. Este minunat.
Recomand produsul tuturor mamicile. Pentru sănătatea lupului tau laptele matern va fi păstrat în condiții excelente.
Avantaje
Usor de utilizat
Dezavantaje
Nu exusta
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF603/25 Pungi de păstrare a laptelui matern
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Marca #1 Brand for Kids by Forbes România este utilizată conform sondajului realizat de D&D Research în August 2025.