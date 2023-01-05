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Philips AventTampoane pentru sâni

SCF254/13

4.9

| (273) Recenzii | 99% recomandă acest produs

Confort şi încredere superioare

Tampoanele de unică folosinţă pentru sâni de la Philips Avent te ajută în experienţa de alăptat la sân. Textura de tip fagure, umplutura extrem de subţire şi extrem de absorbantă şi designul etanş care lasă pielea să respire îţi conferă o senzaţie de confort şi îţi menţin pielea uscată zi şi noapte.

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Acest produs

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Confort şi încredere superioare

  • Tampoane de unică folosinţă pentru sâni

  • 100 buc.

Strat superior de tip fagure

Strat superior de tip fagure

Stratul superior tip fagure este moale şi confortabil pe piele.

Umplutură triplu stratificată din material extrem de absorbant

Umplutură triplu stratificată din material extrem de absorbant

Umplutura extrem de absorbantă captează umiditatea şi păstrează pielea uscată zi şi noapte.

Strat exterior etanş, care lasă pielea să respire

Stratul exterior este etanş pentru a păstra hainele uscate, dar lasă pielea să respire.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

273

Recenzii

99%

recomandă acest produs

1

05/01/2023

România

România

Recomand, absorb foarte bine

Absorb foarte bine si sunt comode. Alte marci sunt incomode.

Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni

Data utilizării 2022-09-05

Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni

Data utilizării 2022-09-05

02/06/2022

România

România

Philips Avent

Dupa ce am incercat toate tampoanele de sani de pe piata ( chicco,lansinoh, bella, etc) cele de la philips sunt cele mai bune, sunt super subtiri, absorb ft bine, se lipesc bine de haine, sunt ft multumita de ele!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/61 Tampoane pentru sâni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/61 Tampoane pentru sâni

18/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Foarte discrete. Absorb foarte bine! Sunt la a doua cutie. Sunt mult mai bune fata de ce am mai încercat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni

Data utilizării 2021-10-18

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni

Data utilizării 2021-10-18

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Referințe

  1. Marca #1 Brand for Kids by Forbes România este utilizată conform sondajului realizat de D&D Research în August 2025.