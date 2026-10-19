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Producție oprită

Philips AventSCF254/02 Disposable breast pads

SCF254/02

4.9

| (274) Recenzii | 99% recomandă acest produs

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Invizibile pe sub haine

Invizibile pe sub haine

Ultrasubţiri cu o formă conturată. Bandă adezivă pentru a menţine tampoanele în poziţie.

Anti-alunecare cu benzi adezive

Anti-alunecare graţie benzilor adezive pentru a împiedica alunecarea tamponului pentru sân.

Dezvoltat împreună cu un expert în alăptare

Dezvoltate în colaborare cu o moaşă şi consilier în alăptare care a încurajat timp de 20 de ani mamele să-şi alăpteze copiii.

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4.9

din 5

274

Recenzii

99%

recomandă acest produs

1

19/10/2026

România

România

Tampoane sâni

Sunt singurele tampoane pentru sâni pe care le-am folosit încă de la prima sarcină, nu exista altele mai bune pentru mine ca și acestea subțiri și mari exact ce trebuie pentru persoanele cu sânii mai voluminosi..

Avantaje

Sunt mari și subțiri

Dezavantaje

Nu au nici un dezavantaj pentru mine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni

05/01/2023

România

România

Recomand, absorb foarte bine

Absorb foarte bine si sunt comode. Alte marci sunt incomode.

Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni

Data utilizării 2022-09-05

Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni

Data utilizării 2022-09-05

02/06/2022

România

România

Philips Avent

Dupa ce am incercat toate tampoanele de sani de pe piata ( chicco,lansinoh, bella, etc) cele de la philips sunt cele mai bune, sunt super subtiri, absorb ft bine, se lipesc bine de haine, sunt ft multumita de ele!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/61 Tampoane pentru sâni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF254/61 Tampoane pentru sâni

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