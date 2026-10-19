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Producție oprită
Ultrasubţiri cu o formă conturată. Bandă adezivă pentru a menţine tampoanele în poziţie.
Anti-alunecare graţie benzilor adezive pentru a împiedica alunecarea tamponului pentru sân.
Dezvoltate în colaborare cu o moaşă şi consilier în alăptare care a încurajat timp de 20 de ani mamele să-şi alăpteze copiii.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.9
din 5
274
Recenzii
99%
recomandă acest produs
123455
19/10/2026
România
Tampoane sâni
Sunt singurele tampoane pentru sâni pe care le-am folosit încă de la prima sarcină, nu exista altele mai bune pentru mine ca și acestea subțiri și mari exact ce trebuie pentru persoanele cu sânii mai voluminosi..
Avantaje
Sunt mari și subțiri
Dezavantaje
Nu au nici un dezavantaj pentru mine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni
Bianca91
05/01/2023
România
Recomand, absorb foarte bine
Absorb foarte bine si sunt comode. Alte marci sunt incomode.
Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni
Data utilizării 2022-09-05
Acest review a fost făcut pentru SCF254/13 Tampoane pentru sâni
Data utilizării 2022-09-05
G231
02/06/2022
România
Philips Avent
Dupa ce am incercat toate tampoanele de sani de pe piata ( chicco,lansinoh, bella, etc) cele de la philips sunt cele mai bune, sunt super subtiri, absorb ft bine, se lipesc bine de haine, sunt ft multumita de ele!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/61 Tampoane pentru sâni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF254/61 Tampoane pentru sâni