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Shaver series 1000 S1131/41 Dry electric shaver, Series 1000

Producție oprită

Asistență

Shaver series 1000 S1131/41 Dry electric shaver, Series 1000

S1131/41

Shaver series 1000 S1131/41 Dry electric shaver, Series 1000

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 1.5 MB
  • 16 April 2022

Declaraţie de conformitate UE

  • ZIP fişier, 3.1 MB
  • 17 December 2024

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