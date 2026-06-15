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Producție oprită
4.6
din 5
618
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Mam 53
15/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Alegere inspirată
Am ales produsul pentru fiul meu , adolescent fiind! Aparatul este ușor de folosit,sigur și nu necesită o îndemânare specială! Suntem incantati de produsele primite ! Philips ca de fiecare dată este cea mai bună alegere! Recomand cu sinceritate acest produs !
Avantaje
Simplu ,compact ,eficient
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric
Date of Use 2026-06-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric
Date of Use 2026-06-06
Fan3
19/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
FN
Multumit de acest produs, isi face foarte bine treaba! Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric
Luna23
01/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent
Un aparat de calitate superioara si la un pret corect.
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat