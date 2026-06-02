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  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
  • Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp

Producție oprită

Multigroom series 900013 în 1, faţă, cap şi corp

MG9720/90

4.7
| (302) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp
Perfecţionează-ţi stilul cu setul premium de tuns ediţia Prestige, care combină aparatul nostru Multigroom cu 13 instrumente de calitate ce include lame metalice cu auto-ascuţire şi OneBlade Face + Body pentru a tunde, contura şi rade cu precizie orice lungime de păr, pentru orice stil alegi.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Ediţia Prestige: set premium de tuns 13 în 1

Multiple opţiuni pentru aranjare faţă, cap şi corp

  • Set 13-în-1 Multigroom & OneBlade

  • Lame cu auto-ascuțire

  • Până la 180 min. autonomie

  • Rezistent la utilizarea sub duș

  • Multigroom cu mâner metalic

Lame din oţel călit care nu se vor rupe sau toci şi nu vor rugini

Lame din oţel călit care nu se vor rupe sau toci şi nu vor rugini

Lamele din oţel cu ascuţire automată ale acestui aparat de tuns pentru faţă şi corp sunt ranforsate cu fier şi călite pentru rezistenţă maximă. Astfel, lamele rămân la fel de ascuţite ca în prima zi. Fără rugină. Şi fără a necesita lubrifierea lamelor.

Tehnologie OneBlade unică

Tehnologie OneBlade unică

Conceput pentru stilizarea părului facial şi îngrijire corporală, Philips OneBlade tunde, conturează şi rade orice lungime de păr. Acesta oferă un bărbierit uşor şi confortabil datorită unui strat de alunecare şi vârfurilor rotunjite. Iar cu un element de tăiere cu 200 de mişcări pe secundă, este eficient chiar şi pentru firele mai lungi.

13 accesorii pentru față, cap și corp

13 accesorii pentru față, cap și corp

Aparatul de tuns multifuncţional Philips 7000 dispune de 13 accesorii pentru a oferi o soluţie de îngrijire corporală completă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

302

Recenzii

91%

recomandă acest produs

02/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

recomand

L-am folosit doar de 3 ori insa pare de farte buna calitate si este produsul pe care il cautam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1

Date of Use 2026-06-02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1

Date of Use 2026-06-02

05/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produse excelent

Îmi place designul lui ,faptul ca are mai multe lamele pentru diferiți piepteni, fiind set are și un OneBlade . Ce nu-mi place este ca are doar cablul de încărcat și de la un alt model de OneBlade nu se potrivesc . Per total își merită toți banii,l-am prins și la ofertă și chiar tunde foarte bine ..Phillips ca de obicei produsele voastre sunt de calitate

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1

Date of Use 2026-04-24

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1

Date of Use 2026-04-24

17/04/2026

România

România

Excelent

Ca de obicei când vine vorba de produse Philips nu ești niciodată dezamăgit, de-a lungul timpului am cumpărat diferite produse gama Philips și sunt funcționale și astăzi,unele au peste 6 ani deja .Mulțumesc Philips eu unul chiar sunt mulțumit de produsele voastre

Avantaje

Calitative și durabile

Dezavantaje

Deocamdată nu am găsit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. Fiecare lamă poate fi utilizată până la 4 luni, pentru cea mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.