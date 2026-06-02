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Producție oprită
Set 13-în-1 Multigroom & OneBlade
Lame cu auto-ascuțire
Până la 180 min. autonomie
Rezistent la utilizarea sub duș
Multigroom cu mâner metalic
Lamele din oţel cu ascuţire automată ale acestui aparat de tuns pentru faţă şi corp sunt ranforsate cu fier şi călite pentru rezistenţă maximă. Astfel, lamele rămân la fel de ascuţite ca în prima zi. Fără rugină. Şi fără a necesita lubrifierea lamelor.
Conceput pentru stilizarea părului facial şi îngrijire corporală, Philips OneBlade tunde, conturează şi rade orice lungime de păr. Acesta oferă un bărbierit uşor şi confortabil datorită unui strat de alunecare şi vârfurilor rotunjite. Iar cu un element de tăiere cu 200 de mişcări pe secundă, este eficient chiar şi pentru firele mai lungi.
Aparatul de tuns multifuncţional Philips 7000 dispune de 13 accesorii pentru a oferi o soluţie de îngrijire corporală completă.
4.7
din 5
302
Recenzii
91%
recomandă acest produs
MM R
02/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
recomand
L-am folosit doar de 3 ori insa pare de farte buna calitate si este produsul pe care il cautam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1
Date of Use 2026-06-02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer Prestige MG9690/30 Aparat de tuns 25-în-1
Date of Use 2026-06-02
Sicrans
05/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produse excelent
Îmi place designul lui ,faptul ca are mai multe lamele pentru diferiți piepteni, fiind set are și un OneBlade . Ce nu-mi place este ca are doar cablul de încărcat și de la un alt model de OneBlade nu se potrivesc . Per total își merită toți banii,l-am prins și la ofertă și chiar tunde foarte bine ..Phillips ca de obicei produsele voastre sunt de calitate
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1
Date of Use 2026-04-24
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9557/15 Aparat de tuns 20-în-1
Date of Use 2026-04-24
Sicran
17/04/2026
România
Excelent
Ca de obicei când vine vorba de produse Philips nu ești niciodată dezamăgit, de-a lungul timpului am cumpărat diferite produse gama Philips și sunt funcționale și astăzi,unele au peste 6 ani deja .Mulțumesc Philips eu unul chiar sunt mulțumit de produsele voastre
Avantaje
Calitative și durabile
Dezavantaje
Deocamdată nu am găsit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru All-in-One Trimmer 9000 Series MG9558/15 Aparat de tuns 20-în-1
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
Fiecare lamă poate fi utilizată până la 4 luni, pentru cea mai bună experienţă de bărbierire. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.