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OneBladePieptene pentru barbă 1 mm

CP0362

Pieptene pentru barbă pentru OneBlade

Acest pieptene este pentru aparatul OneBlade şi te ajută să îţi tunzi şi aranjezi barba aşa cum îţi place. Precizie garantată pentru aspectul dorit.

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Produse compatibile
OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

OneBlade

OneBlade
Faţă

QP1424/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Faţă

QP2724/23

OneBlade 1st Shave

OneBlade 1st Shave
1st Shave

QP1324/30

OneBlade First Shave

OneBlade First Shave
(pentru față; cu lamă antifricțiune)

QP1324/20

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Pieptene pentru barbă pentru OneBlade

  • Gri

  • Lungimea părului: 1 mm

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