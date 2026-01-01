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CP0362
Pieptene pentru barbă pentru OneBlade
Acest pieptene este pentru aparatul OneBlade şi te ajută să îţi tunzi şi aranjezi barba aşa cum îţi place. Precizie garantată pentru aspectul dorit.
Gri
Lungimea părului: 1 mm
Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulţumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.