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Informații de legalitate
Kituri îngrijire/îndepărtare păr
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Multigroom series 5000 9 în 1, faţă şi cap
Producție oprită
Asistență
MG5720/15
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Data Act Document
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Pieptene pentru barbă 2 mm
MultigroomPieptene pentru barbă 1 mm
MultigroomPieptene reglabil pentru barbă
MultigroomPieptene 9 mm
Multigroom Pieptene 12 mm
MultigroomPieptene corp 3 mm
MultigroomPieptene de 16 MM
All-in-One-Trimmer/MultigroomAparat de tuns părul din nas şi urechi
Dispozitiv de tăiere
Adaptor de alimentare A00390
Beardtrimmer series 5000Aparat de tuns de precizie
ShaversPerie de curăţat
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