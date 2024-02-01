Căutare termeni
HX7411/10
Curăţare delicată pentru gingiile şi dinţii sensibili
Curăţarea temeinică poate fi blândă cu dinţii şi gingiile sensibile, cu o îndepărtare de 10 ori mai mare a plăcii bacteriene*. Dispune de tehnologia Sonicare de ultimă generaţie pentru o curăţare puternică, dar delicată, chiar şi în zonele greu accesibile.Vezi toate beneficiile
Curăţarea temeinică poate fi blândă cu dinţii şi gingiile sensibile. Acest cap de periere S2 Sensitive are un design unic cu peri lungi, subţiri şi ultra-moi, care asigură un periaj blând. Cu peste 3.000 de peri dispuşi des, te ajută să îndepărtezi de până la 10 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă manuală.*
Această periuţă electrică foloseşte tehnologia Sonicare de ultimă generaţie pentru o curăţare uniformă în întreaga gură. Motorul ajustează automat puterea, menţinând performanţa chiar şi în zonele greu accesibile. Bucură-te de o curăţare delicată, dar eficientă pentru dinţi şi gingii, cu până la 62.000 de mişcări ale perilor. Acţiunea fluidă Sonicare ajută la curăţare, împingând lichidul adânc între dinţi şi de-a lungul gingiilor.
Această periuţă de dinţi electrică Sonicare are la bază un inel luminos care îţi permite să ştii dacă exerciţi prea multă presiune. Nu trebuie decât să o reduci atunci când se aprinde pentru ca gingiile tale să rămână protejate.
Oferă un plus de eficienţă periajului tău cu 9 setări diferite. Indiferent dacă îţi doreşti un periaj mai intens sau orientat spre o nevoie anume, ai opţiuni multiple. Alege între modurile Clean, Sensitive şi White. Selectează unul dintre cele trei niveluri de intensitate.
Atinge-ţi obiectivele de îngrijire orală cu periuţa şi aplicaţia Sonicare. Cele două se conectează perfect pentru a-ţi oferi sesiuni de periaj ghidate, sfaturi utile şi conţinut personalizat. Împreună, sunteţi de neoprit.
Tocul nostru de transport cu port de încărcare integrat îţi permite să îţi încarci dispozitivul în timp ce eşti în deplasare. Este suficient de puternic pentru a ţine periuţa de dinţi Sonicare în siguranţă şi suficient de compact pentru a încăpea în orice geantă, ceea ce îl face partenerul perfect de călătorie.
Contorizează-ţi timpul sesiunii cu cronometrele de curăţare Sonicare. La fiecare 20 secunde, BrushPacer te îţi va solicita să cureţi o zonă nouă. După 2 minute, SmartTimer va indica încheierea sesiunii.
Ştiai că, după trei luni, capetele de periere devin mai puţin eficiente? Specialiştii dentari recomandă schimbarea regulată a capului de periere, de aceea periuţele de dinţi Philips Sonicare au un memento pentru înlocuirea capului de periere. Acesta urmăreşte cât de des şi cât de intens periezi, apoi îţi reaminteşte să înlocuieşti capul de periere când este timpul pentru unul nou.
Beneficiezi de până la 21 zile de periaj regulat la o singură încărcare, aducând un nou nivel de confort rutinei tale zilnice.
