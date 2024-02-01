Continuă să te periezi cât mai bine cu memento-ul de înlocuire a capului de periere

Ştiai că, după trei luni, capetele de periere devin mai puţin eficiente? Specialiştii dentari recomandă schimbarea regulată a capului de periere, de aceea periuţele de dinţi Philips Sonicare au un memento pentru înlocuirea capului de periere. Acesta urmăreşte cât de des şi cât de intens periezi, apoi îţi reaminteşte să înlocuieşti capul de periere când este timpul pentru unul nou.