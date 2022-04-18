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Îngrijirea părului
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Ondulator KeraShine
Producție oprită
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HP8607/00
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Declaraţie de conformitate UE - English (US)
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Aparatul meu de coafat Philips nu conţine azbest?
Aparatul de coafat Philips emană un miros ciudat
Aparatul meu de coafat Philips produce abur
Aparatul de coafat Philips s-a oprit de la sine
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