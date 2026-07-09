Aparatul meu de coafat Philips produce abur

Dacă observi că din păr iese abur în timp ce foloseşti aparatul de coafat Philips sau că pe aparatul de coafat se acumulează reziduuri de apă, nu îţi face griji. Produsul poate fi folosit în siguranţă în continuare. Poţi consulta motivele de mai jos pentru a afla de ce se întâmplă acest lucru.
Dacă încerci să îndrepţi sau să ondulezi păr ud, din păr va ieşi o cantitate mare de abur. Pentru cele mai bune rezultate, îţi recomandăm să foloseşti plăcile de îndreptat părul şi ondulatoarele Philips pe păr uscat. Aceasta este şi cea mai bună alegere pentru părul tău.
Aparatul de coafat trebuie să fie foarte fierbinte pentru a-ţi remodela părul. Ca rezultat, o anumită cantitate de umezeală din părul tău se va evapora şi se va transforma în abur. Aceasta este înlocuită, însă, în mod natural de umiditatea în aer.
Foloseşte întotdeauna temperatura recomandată pentru aparatul tău de coafat.
Deşi o anumită cantitate de umezeală se poate evapora în abur, o parte se poate transforma în reziduuri de apă ce pot fi văzute pe aparat în timpul utilizării. Aceste reziduuri dispar după un timp.
Dacă tot nu te simţi confortabil cu nivelul de abur care iese din păr când foloseşti un aparat de coafat Philips, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.
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