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Aparatul meu de coafat Philips produce abur

Dacă observi că din păr iese abur în timp ce foloseşti aparatul de coafat Philips sau că pe aparatul de coafat se acumulează reziduuri de apă, nu îţi face griji. Produsul poate fi folosit în siguranţă în continuare. Poţi consulta motivele de mai jos pentru a afla de ce se întâmplă acest lucru.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BHS732/00 , BHS520/00 , BHS752/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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