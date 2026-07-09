Aparatul meu de coafat Philips produce abur

Aparatul de coafat trebuie să fie foarte fierbinte pentru a-ţi remodela părul. Ca rezultat, o anumită cantitate de umezeală din părul tău se va evapora şi se va transforma în abur. Aceasta este înlocuită, însă, în mod natural de umiditatea în aer.

Foloseşte întotdeauna temperatura recomandată pentru aparatul tău de coafat.