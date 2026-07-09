Aparatul de coafat Philips s-a oprit de la sine

Dacă uscătorul de păr Philips se opreşte brusc din funcţionare în timpul utilizării, verifică grilajul din spate pentru a vedea dacă este blocat de praf sau păr. În acest caz, curăţă uscătorul de păr urmând instrucţiunile din manualul de utilizare.

Dacă ai încercat opţiunile de mai sus, dar aparatul de coafat continuă să se oprească în timpul utilizării, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.