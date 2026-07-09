Aparatul de coafat Philips s-a oprit de la sine

Dacă uscătorul de păr sau aparatul de îndreptat părul Philips se opreşte de la sine în timpul utilizării, urmează sfaturile noastre de depanare pentru a rezolva această problemă.
În funcţie de modelul aparatului de coafat, acesta poate avea o funcţie de oprire automată. Aceasta înseamnă că, atunci când aparatul de coafat este inactiv timp de 60 de minute, acesta se opreşte automat. Această funcţie este pentru siguranţa ta. Pur şi simplu reporneşte aparatul de coafat şi continuă să îl foloseşti.
Unele tipuri de aparate de coafat Philips se opresc atunci când se supraîncălzesc. În acest caz, te sfătuim să întrerupi pentru scurt timp utilizarea aparatului de coafat. După câteva minute, când aparatul de coafat s-a răcit, îl poţi reporni.
Dacă uscătorul de păr Philips se opreşte brusc din funcţionare în timpul utilizării, verifică grilajul din spate pentru a vedea dacă este blocat de praf sau păr. În acest caz, curăţă uscătorul de păr urmând instrucţiunile din manualul de utilizare. Dacă ai încercat opţiunile de mai sus, dar aparatul de coafat continuă să se oprească în timpul utilizării, te rugăm să ne contactezi pentru asistenţă suplimentară.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:BHD837/10 , BHD321/00 , BHD839/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›