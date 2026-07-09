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Aparatul de coafat Philips s-a oprit de la sine

Dacă uscătorul de păr sau aparatul de îndreptat părul Philips se opreşte de la sine în timpul utilizării, urmează sfaturile noastre de depanare pentru a rezolva această problemă.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BHD837/10 , BHD321/00 , BHD839/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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