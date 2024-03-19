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Informații de legalitate
3000 Series Espressor automat
Producție oprită
Asistență
HD8825/09
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EU Declaration of conformity Philips 3000 Series Super-automatic espresso machine HD8825/09 - English (US)
Eco passport Philips 3100 series Fully automatic espresso machines - English (US)
Capac pentru tava de scurgere
Rezervor de apă
Cupă de măsurare a cafelei
Tavă de scurgere
Recipient pentru zaţ
Conector pentru tubul de lapte
Tub de lapte
Sistem clasic de spumare a laptelui
Capac pentru recipientul de cafea boabe
Tub intern Pannarello
Unitate de preparare
Tub pentru lapte
Filtru de apă mic
EspresorLubrifiant pentru unitatea de preparare Philips
Perie de curăţare
Espressor complet automatCablu de alimentare
Tava de scurgere a espressorului Philips se umple rapid
Cafeaua de la espressorul Philips nu este suficient de caldă
Espressorul Philips nu porneşte
Espressorul Philips nu spumează laptele bine
Nu pot scoate unitatea de preparare din espressorul Philips