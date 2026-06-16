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StraightCare Essential Placă de îndreptat părul
Producție oprită
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BHS375/00
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Manual cu informaţii importante
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Toate (3)
Aparatul meu de coafat Philips nu conţine azbest?
Ce face funcţia IONICĂ de pe aparatul meu de coafat Philips?
Cum pot curăţa aparatul de coafat Philips?
5000 seriesStrat cu încălzire
Este normal ca placa de îndreptat părul Philips să facă un sfârâit?
Aparatul de coafat Philips emană un miros ciudat
Aparatul meu de coafat Philips produce abur
Placa de îndreptat părul Philips nu îmi face părul drept
Aparatul de coafat Philips s-a oprit de la sine
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