      Energy Label Europe F etichetă Energie
      Pentru mai multe informaţii descarcă etichetă Energie (PDF 201.0KB)

      OLED Televizor Ambilight 4K

      77OLED810/12

      Realism incredibil. Design superb.

      Acest televizor sofisticat Ambilight OLED îţi înfăţişează frumuseţea în faţa ochilor. De la designul minimalist şi imaginea realistă la sunetul surprinzător de cinematografic, vei fi captivat. Strălucirea captivantă Ambilight face ca totul să pară mai mare şi mai…wow!

      Disponibil în:

      OLED Televizor Ambilight 4K

      Realism incredibil. Design superb.

      • Televizor AMBILIGHT de 194cm (77")
      • OLED 4K. 144 Hz
      • Procesor P5 AI Perfect Picture
      • Dolby Vision şi Dolby Atmos
      Lasă-te captivat de ceea ce iubeşti. Televizor Ambilight

      Lasă-te captivat de ceea ce iubeşti. Televizor Ambilight

      Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED integrate pe partea din spate care reacţionează la ceea ce urmăreşti, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de sporturile, filmele, muzica şi jocurile preferate.

      Ecran OLED luminos. Imagine realistă în orice lumină

      Ecran OLED luminos. Imagine realistă în orice lumină

      Imaginea realistă a acestui televizor OLED luminos arată întotdeauna superb, chiar dacă este privit dintr-un unghi. Orice modificare a iluminării ambientale din camera ta este compensată automat: indiferent ce vizionezi, negrul arată negru (nu gri) şi chiar şi cele mai mici detalii vor ieşi în evidenţă din umbre şi zone luminoase. Toate formatele HDR majore sunt acceptate.

      Indiferent ce vizionezi, imaginea este realistă. Procesor P5 cu AI

      Indiferent ce vizionezi, imaginea este realistă. Procesor P5 cu AI

      Procesorul Philips P5 cu AI oferă o imagine atât de realistă încât ai impresia că poţi păşi dincolo de ecran. Un algoritm AI cu învăţare profundă procesează imaginile într-un mod similar cu creierul uman. Indiferent ce vizionezi, obţii detalii şi contrast realiste, culori bogate şi mişcări line.

      Vizionare cinematică pentru tot ceea ce vizionezi şi redai

      Vizionare cinematică pentru tot ceea ce vizionezi şi redai

      Ţine-te bine! Cu Dolby Vision încorporat, vei vedea imaginea aşa cum şi-a dorit regizorul, fără scene dezamăgitoare care sunt prea întunecate pentru a le înţelege! De la filme la jocuri, bucură-te de fiecare detaliu fascinant.

      Tehnologie de sunet surround captivantă

      Tehnologie de sunet surround captivantă

      Compatibilitatea cu Dolby Atmos şi DTS:X duce sunetul acestui televizor la un alt nivel, în orice cameră. Cele mai noi filme, jocuri şi evenimente sportive: cu efecte sonore plasate în spaţiul de deasupra şi în jurul tău, te vei simţi ca şi cum ai fi în mijlocul acţiunii.

      Indiferent ce vizionezi, sunetul televizorului este perfect. Motor IntelliSound

      Indiferent ce vizionezi, sunetul televizorului este perfect. Motor IntelliSound

      Cu motorul nostru IntelliSound integrat, televizorul tău Ambilight poate utiliza AI pentru a-ţi oferi cel mai bun sunet posibil! Indiferent că este vorba de emisiuni şi filme, muzică sau conţinut cu mult discurs vocal, cum ar fi ştirile, televizorul va optimiza automat setările. Nu vrei să foloseşti AI? Poţi selecta manual stilurile de sunet presetate sau poţi personaliza singur setările.

      Divertisment pe care îl adori, cu puţin ajutor de la Google

      Divertisment pe care îl adori, cu puţin ajutor de la Google

      Ce vrei să urmăreşti? Google TV reuneşte filme, seriale şi multe altele din toate aplicaţiile şi abonamentele tale – şi le organizează special pentru tine. Vei primi sugestii pe baza conţinutului preferat şi poţi chiar utiliza aplicaţia Google TV pe telefon pentru a-ţi crea lista personalizată din mers.

      Soluţie completă pentru gaming. Jocuri palpitante pentru fiecare gamer

      Soluţie completă pentru gaming. Jocuri palpitante pentru fiecare gamer

      HDMI 2.1, rată de reîmprospătare nativă de 120 Hz şi un decalaj de intrare ultra-scăzut. Fie că este vorba de un joc indie sau de un titlu AAA, acest televizor Ambilight îţi oferă specificaţiile de care ai nevoie pentru a te juca aşa cum vrei! Pentru mai mult control, Game Bar 2.0 îţi permite să personalizezi modul în care te joci şi să conectezi un controler Bluetooth pentru jocuri în cloud. Jucătorii pe PC se pot bucura de VRR la 144 Hz prin HDMI.

      Conectează-te la reţelele inteligente de acasă, asistenţi vocali şi multe altele

      Conectează-te la reţelele inteligente de acasă, asistenţi vocali şi multe altele

      Compatibilitatea perfectă cu Matter înseamnă că poţi integra cu uşurinţă acest televizor Ambilight 4K în reţeaua de locuinţă inteligentă existentă. De asemenea, poţi utiliza telecomanda televizorului pentru a controla receptorul de satelit sau cablu sau pentru a activa Asistentul Google, televizorul fiind compatibil şi cu dispozitivele compatibile cu Alexa şi Apple AirPlay.

      Design atent gândit. Ambalat responsabil.

      Ecranul elegant fără ramă arată sofisticat în orice cameră, iar Ambilight creează o iluminare fermecătoare a dispoziţiei tale atunci când ecranul este oprit. Telecomanda subţire în nuanţă metalică a televizorului se încarcă wireless şi dispune de iluminare din spate activată de mişcare. Iar ambalajul nostru utilizează carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.

      • Ambilight

        Funcţii Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Mod Joc
        • Modul pentru muzică
        • Adaptare la culoarea peretelui
        Versiune Ambilight
        pe 3 laturi

      • Imagine/Ecran

        Dimensiune diagonală ecran (inchi)
        77  inch
        Dimensiune diagonală ecran (metric)
        194  cm
        Afişaj
        OLED 4K Ultra HD
        Rezoluţie panou
        3840x2160p
        Rată de reîmprospătare nativă
        144  Hz
        Procesor de imagine
        Procesor P5 AI Perfect Picture
        Îmbunătăţiri ale imaginii
        • Mod Auto Film şi Filmmaker
        • Calman
        • Pregătit pentru calibrare automată şi manuală Calman
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Mod Filmmaker
        • Joc
        • Home Cinema
        • MEMC/FRC încorporat
        • Micro Dimming Perfect
        • Monitor
        • Personal
        • Perfect Natural Motion
        Rată de reîmprospătare variabilă
        144 Hz

      • Rezoluţie introducere text pe afişaj

        Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
        576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        TV digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicator putere semnal
        Da
        Teletext
        Hipertext - 1000 pagini
        Acceptă HEVC
        Da

      • Smart TV

        Aplicaţii SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • Aplicaţie NFT*
        • YouTube
        OS
        Google TV™
        Dimensiune memorie (Flash)*
        32 GB

      • Caracteristici Smart TV

        TV interactiv
        HbbTV
        Asistent vocal**
        • Telecomandă cu microfon
        • Funcţionează cu Alexa
        • Hei, Google
        Experienţă Smart Home
        • Control4
        • MATTER
        • Funcţionează cu Apple Home
        Bară de control pentru jocuri
        Bară de joc 2.0
        Suport TTS
        Da

      • Aplicaţii multimedia

        Formate de redare video
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formate redare muzică
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Suport formate subtitrări
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formate redare imagini
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sunet

        Audio
        2.1 canale
        Putere de ieşire (RMS)
        Putere de ieşire: 70 W (RMS)
        Configuraţia difuzoarelor
        4 difuzoare pentru frecvenţe medii-înalte de 10 W, subwoofer de 30 de W
        Codec
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Îmbunătăţirea sunetului
        • EQ AI
        • Mod AI
        • Mod AVL
        • Dialog clar
        • Dialog
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Divertisment
        • Profil auditiv
        • Muzică
        • Mod Noapte
        • Original
        • Personal
        • Muzică spaţială
        Caracteristicile căştilor
        Dolby Atmos pentru căşti
        Difuzor principal
        Frecvenţe medii bidirecţionale + tweeter
        Woofer
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Conectivitate

        Număr de conexiuni HDMI
        4
        Caracteristici HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Redare la o singură atingere
        • Pass-through telecomandă
        • Control sistem audio
        • Sistem în standby
        Număr de USB-uri
        2
        Conexiune wireless
        • Wi-Fi 802.11n, 2x2, dual-band
        • Bluetooth 5.2
        • Funcţionează cu Apple Airplay
        HDCP 2.3
        Da pentru toate dispozitivele HDMI
        HDMI ARC
        Da, pe HDMI2
        Funcţii HDMI 2.1
        • eARC pe HDMI 2
        • eARC/ VRR/ ALLM acceptat
        • Rată de transfer al datelor de max. 48 Gbps
        EasyLink 2.0
        • Setare externă prin interfaţa cu utilizatorul a televizorului
        • HDMI-CEC pentru Philips TV/SB

      • Funcţii video acceptate prin HDMI

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 pe toată lăţimea de bandă 48 Gbps
        • până la 4K 144 Hz
        Jocuri
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Game
        • VRR HDMI
        • HGiG
        • Compatibil cu Nvidia G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ adaptiv
        • HLG

      • Certificat de eficienţă energetică UE

        Numere de înregistrare EPREL
        2295005
        Clasa de eficienţă energetică pentru SDR
        F
        Consum de energie în modul activ pentru SDR
        134  Kwh/1000 h
        Clasa de eficienţă energetică pentru HDR
        G
        Consum de energie în modul activ pentru HDR
        141  Kwh/1000 h
        Consum de energie în modul oprit
        n/a
        Modul standby în reţea
        2.0  W
        Tehnologie panou utilizată
        OLED

      • Alimentare

        Sursă de alimentare reţea
        100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
        Consum în standby
        0,5 W
        Funcţii economisire energie
        • Cronometru oprire automată
        • Mod Eco
        • Senzor de lumină
        • Dezactivare imagine (pentru radio)

      • Accesorii

        Accesorii incluse
        • 1 cablu USB-C pentru încărcarea telecomenzii
        • Cablu de alimentare
        • Telecomandă cu încărcare wireless
        • Ghid de iniţiere rapidă
        • Broşură cu date juridice şi privind siguranţa
        • Suport pentru masă

      • Design

        Culori televizor
        Ramă metalică
        Designul suportului
        Suport metalic cromat satinat

      • Dimensiuni

        Distanţa dintre 2 suporturi
        801  mm
        Compatibil cu suport de perete
        400 x 300 mm
        Televizor fără suport (l x H x A)
        1723 x 991 x 79 mm
        Televizor cu suport (l x H x A)
        1723 x 1059 x 316 mm
        Cutie ambalare (l x H x A)
        1950 x 1170 x 200 mm
        Greutate televizor fără suport
        35,5 kg
        Greutate televizor cu suport
        36 kg
        Greutate cu ambalaj inclus
        45,1 kg

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      • Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
      • Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
      • Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile conexe variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
      • Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
      • Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
      • Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
      • Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
      • Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
      • Disponibilitatea şi funcţionalitatea serviciilor de comandă vocală variază în funcţie de ţară şi limbă.
      • Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC.
      • Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC. YouTube, Ok Google şi alte mărci comerciale ale Google LLC.
      • Disponibilitatea aplicaţiei Apple TV şi Apple TV+ poate varia în funcţie de ţară sau regiune; te rugăm să verifici paginile de asistenţă ale Google Play şi Apple Inc.
      • VRR la 144 Hz prin HDMI, G-sync şi FreeSync sunt posibile atunci când te joci pe un PC, conectat la televizorul OLED prin HDMI
      • Matter/Control4: această caracteristică va deveni disponibilă în 2025 printr-o actualizare de software.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări şi regiuni. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA şi în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.

