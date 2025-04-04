Soluţie completă pentru gaming. Jocuri palpitante pentru fiecare gamer

HDMI 2.1, rată de reîmprospătare nativă de 120 Hz şi un decalaj de intrare ultra-scăzut. Fie că este vorba de un joc indie sau de un titlu AAA, acest televizor Ambilight îţi oferă specificaţiile de care ai nevoie pentru a te juca aşa cum vrei! Pentru mai mult control, Game Bar 2.0 îţi permite să personalizezi modul în care te joci şi să conectezi un controler Bluetooth pentru jocuri în cloud. Jucătorii pe PC se pot bucura de VRR la 144 Hz prin HDMI.