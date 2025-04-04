Acest televizor sofisticat Ambilight OLED îţi înfăţişează frumuseţea în faţa ochilor. De la designul minimalist şi imaginea realistă la sunetul surprinzător de cinematografic, vei fi captivat. Strălucirea captivantă Ambilight face ca totul să pară mai mare şi mai…wow!
OLED
Televizor Ambilight 4K
total
recurring payment
Realism incredibil. Design superb.
Televizor AMBILIGHT de 164cm (65")
OLED 4K. 144 Hz
Procesor P5 AI Perfect Picture
Dolby Vision şi Dolby Atmos
Lasă-te captivat de ceea ce iubeşti. Televizor Ambilight
Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED integrate pe partea din spate care reacţionează la ceea ce urmăreşti, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de sporturile, filmele, muzica şi jocurile preferate.
Ecran OLED luminos. Imagine realistă în orice lumină
Imaginea realistă a acestui televizor OLED luminos arată întotdeauna superb, chiar dacă este privit dintr-un unghi. Orice modificare a iluminării ambientale din camera ta este compensată automat: indiferent ce vizionezi, negrul arată negru (nu gri) şi chiar şi cele mai mici detalii vor ieşi în evidenţă din umbre şi zone luminoase. Toate formatele HDR majore sunt acceptate.
Indiferent ce vizionezi, imaginea este realistă. Procesor P5 cu AI
Procesorul Philips P5 cu AI oferă o imagine atât de realistă încât ai impresia că poţi păşi dincolo de ecran. Un algoritm AI cu învăţare profundă procesează imaginile într-un mod similar cu creierul uman. Indiferent ce vizionezi, obţii detalii şi contrast realiste, culori bogate şi mişcări line.
Vizionare cinematică pentru tot ceea ce vizionezi şi redai
Ţine-te bine! Cu Dolby Vision încorporat, vei vedea imaginea aşa cum şi-a dorit regizorul, fără scene dezamăgitoare care sunt prea întunecate pentru a le înţelege! De la filme la jocuri, bucură-te de fiecare detaliu fascinant.
Tehnologie de sunet surround captivantă
Compatibilitatea cu Dolby Atmos şi DTS:X duce sunetul acestui televizor la un alt nivel, în orice cameră. Cele mai noi filme, jocuri şi evenimente sportive: cu efecte sonore plasate în spaţiul de deasupra şi în jurul tău, te vei simţi ca şi cum ai fi în mijlocul acţiunii.
Indiferent ce vizionezi, sunetul televizorului este perfect. Motor IntelliSound
Cu motorul nostru IntelliSound integrat, televizorul tău Ambilight poate utiliza AI pentru a-ţi oferi cel mai bun sunet posibil! Indiferent că este vorba de emisiuni şi filme, muzică sau conţinut cu mult discurs vocal, cum ar fi ştirile, televizorul va optimiza automat setările. Nu vrei să foloseşti AI? Poţi selecta manual stilurile de sunet presetate sau poţi personaliza singur setările.
Divertisment pe care îl adori, cu puţin ajutor de la Google
Ce vrei să urmăreşti? Google TV reuneşte filme, seriale şi multe altele din toate aplicaţiile şi abonamentele tale – şi le organizează special pentru tine. Vei primi sugestii pe baza conţinutului preferat şi poţi chiar utiliza aplicaţia Google TV pe telefon pentru a-ţi crea lista personalizată din mers.
Soluţie completă pentru gaming. Jocuri palpitante pentru fiecare gamer
HDMI 2.1, rată de reîmprospătare nativă de 120 Hz şi un decalaj de intrare ultra-scăzut. Fie că este vorba de un joc indie sau de un titlu AAA, acest televizor Ambilight îţi oferă specificaţiile de care ai nevoie pentru a te juca aşa cum vrei! Pentru mai mult control, Game Bar 2.0 îţi permite să personalizezi modul în care te joci şi să conectezi un controler Bluetooth pentru jocuri în cloud. Jucătorii pe PC se pot bucura de VRR la 144 Hz prin HDMI.
Conectează-te la reţelele inteligente de acasă, asistenţi vocali şi multe altele
Compatibilitatea perfectă cu Matter înseamnă că poţi integra cu uşurinţă acest televizor Ambilight 4K în reţeaua de locuinţă inteligentă existentă. De asemenea, poţi utiliza telecomanda televizorului pentru a controla receptorul de satelit sau cablu sau pentru a activa Asistentul Google, televizorul fiind compatibil şi cu dispozitivele compatibile cu Alexa şi Apple AirPlay.
Design atent gândit. Ambalat responsabil.
Ecranul elegant fără ramă arată sofisticat în orice cameră, iar Ambilight creează o iluminare fermecătoare a dispoziţiei tale atunci când ecranul este oprit. Telecomanda subţire în nuanţă metalică a televizorului se încarcă wireless şi dispune de iluminare din spate activată de mişcare. Iar ambalajul nostru utilizează carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.
Specificaţii tehnice
Ambilight
Funcţii Ambilight
Ambilight Suite
Mod Joc
Modul pentru muzică
Adaptare la culoarea peretelui
Versiune Ambilight
pe 3 laturi
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
65
inch
Dimensiune diagonală ecran (metric)
164
cm
Afişaj
OLED 4K Ultra HD
Rezoluţie panou
3840x2160p
Rată de reîmprospătare nativă
144
Hz
Procesor de imagine
Procesor P5 AI Perfect Picture
Îmbunătăţiri ale imaginii
Mod Auto Film şi Filmmaker
Calman
Pregătit pentru calibrare automată şi manuală Calman
Crystal Clear
ECO
Mod Filmmaker
Joc
Home Cinema
MEMC/FRC încorporat
Micro Dimming Perfect
Monitor
Personal
Perfect Natural Motion
Rată de reîmprospătare variabilă
144 Hz
Rezoluţie introducere text pe afişaj
Rezoluţie-Rată de reîmprospătare
576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile conexe variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
Disponibilitatea şi funcţionalitatea serviciilor de comandă vocală variază în funcţie de ţară şi limbă.
Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC.
Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC. YouTube, Ok Google şi alte mărci comerciale ale Google LLC.
Disponibilitatea aplicaţiei Apple TV şi Apple TV+ poate varia în funcţie de ţară sau regiune; te rugăm să verifici paginile de asistenţă ale Google Play şi Apple Inc.
VRR la 144 Hz prin HDMI, G-sync şi FreeSync sunt posibile atunci când te joci pe un PC, conectat la televizorul OLED prin HDMI
Matter/Control4: această caracteristică va deveni disponibilă în 2025 printr-o actualizare de software.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări şi regiuni. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA şi în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.
