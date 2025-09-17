Căutare termeni

    Televizor Ambilight MLED 920 4K
    QD MiniLED

    Pentru fiecare moment palpitant

    Tot mai mult

    Unele televizoare nu ştiu când să se oprească. The Xtra este de două ori vinovat. Cu un ecran 4K, panou MiniLED QD, Dolby Vision şi Atmos, procesarea imaginii prin AI şi Ambilight plus, acest televizor Ambilight e o minune a tehnologiei.

    MiniLED QD

    Cea mai vie imagine din lume

    Combinând iluminarea de fundal MiniLED ultraprecisă cu magia colorată a punctelor cuantice, imaginea modelului The Xtra este impresionantă.

    P5 cu AI

    Procesare ultrainteligentă

    P5 cu AI îţi analizează conţinutul şi optimizează setările de imagine, Ambilight şi de joc pentru a-ţi oferi ceva unic şi o experienţă completă, de la meciuri la filme.

    Ambilight Plus

    Extra detalii. Extra imersiune.

    Folosind un sistem de lentile, Ambilight plus proiectează haloul Ambilight şi mai departe, pe două dimensiuni, pentru cea mai adaptabilă, spectaculoasă şi imersivă strălucire de până acum.

    Vizionare cinematică pentru tot ceea ce vizionezi şi redai

    Ţine-te bine! Cu Dolby Vision încorporat, vei vedea imaginea aşa cum şi-a dorit regizorul, fără scene dezamăgitoare care sunt prea întunecate pentru a le înţelege! De la filme la jocuri, bucură-te de fiecare detaliu fascinant.

    Tehnologie de sunet surround captivantă

    Compatibilitatea cu Dolby Atmos şi DTS:X duce sunetul acestui televizor la un alt nivel, în orice cameră. Cele mai noi filme, jocuri şi evenimente sportive: cu efecte sonore plasate în spaţiul de deasupra şi în jurul tău, te vei simţi ca şi cum ai fi în mijlocul acţiunii.

    Conectează-te la reţelele inteligente de acasă, asistenţi vocali şi multe altele

    Compatibilitatea perfectă cu Matter înseamnă că poţi integra cu uşurinţă acest televizor Ambilight 4K în reţeaua inteligentă de acasă existentă. De asemenea, poţi utiliza telecomanda televizorului pentru a controla receptorul de satelit sau cablu sau pentru a activa funcţia încorporată Alexa, iar televizorul este compatibil şi cu difuzoarele inteligente Google şi Apple AirPlay.

    Excelent pentru jocuri. Joacă la cel mai bun nivel

    Acest televizor Ambilight dispune de HDMI 2.1, o rată de reîmprospătare nativă de 120 Hz şi un decalaj de intrare foarte redus. Game Bar 2.0 îţi permite să îmbunătăţieşti setările, să adaugi un crossair personalizat şi multe altele - şi poţi conecta un controler Bluetooth pentru jocuri în cloud. Jucătorii de pe PC se pot bucura, de asemenea, de 144 Hz VRR prin HDMI.

    * Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
    * Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
    * Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv
    * Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
    * EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
    * Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
    * Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
    * Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
    * Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
    * Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
    * Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări şi regiuni. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA şi în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.

