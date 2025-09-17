Ce este un televizor OLED? Ce are atât de special?
Combinând iluminarea de fundal MiniLED ultraprecisă cu magia colorată a punctelor cuantice, imaginea modelului The Xtra este impresionantă.
P5 cu AI îţi analizează conţinutul şi optimizează setările de imagine, Ambilight şi de joc pentru a-ţi oferi ceva unic şi o experienţă completă, de la meciuri la filme.
Folosind un sistem de lentile, Ambilight plus proiectează haloul Ambilight şi mai departe, pe două dimensiuni, pentru cea mai adaptabilă, spectaculoasă şi imersivă strălucire de până acum.
Ţine-te bine! Cu Dolby Vision încorporat, vei vedea imaginea aşa cum şi-a dorit regizorul, fără scene dezamăgitoare care sunt prea întunecate pentru a le înţelege! De la filme la jocuri, bucură-te de fiecare detaliu fascinant.
Compatibilitatea cu Dolby Atmos şi DTS:X duce sunetul acestui televizor la un alt nivel, în orice cameră. Cele mai noi filme, jocuri şi evenimente sportive: cu efecte sonore plasate în spaţiul de deasupra şi în jurul tău, te vei simţi ca şi cum ai fi în mijlocul acţiunii.
Compatibilitatea perfectă cu Matter înseamnă că poţi integra cu uşurinţă acest televizor Ambilight 4K în reţeaua inteligentă de acasă existentă. De asemenea, poţi utiliza telecomanda televizorului pentru a controla receptorul de satelit sau cablu sau pentru a activa funcţia încorporată Alexa, iar televizorul este compatibil şi cu difuzoarele inteligente Google şi Apple AirPlay.
Acest televizor Ambilight dispune de HDMI 2.1, o rată de reîmprospătare nativă de 120 Hz şi un decalaj de intrare foarte redus. Game Bar 2.0 îţi permite să îmbunătăţieşti setările, să adaugi un crossair personalizat şi multe altele - şi poţi conecta un controler Bluetooth pentru jocuri în cloud. Jucătorii de pe PC se pot bucura, de asemenea, de 144 Hz VRR prin HDMI.
