Ce este televizorul Ambilight? De ce ar trebui să ai unul?
Televizoarele LED tradiţionale trec lumina prin filtre de culoare care atenuează imaginea. Variantele QLED sunt altfel. Acestea folosesc un strat de nanocristale care se aprind când le atinge lumina, pentru a produce culori vii şi o imagine mai clară.
Perfecţionistul suprem, cipul P5 analizează fiecare cadru şi intensifică culoarea, măreşte contrastul, face detaliile mai clare, fluidizează mişcarea şi aduce orice sursă la nivel 4K.
În spatele modelului The One vei găsi leduri încorporate. Sincronizate perfect cu ceea ce este pe ecran, ele proiectează lumini colorate pe perete şi îţi umplu camera cu atmosfera celor urmărite, transformând definitiv conceptul de televiziune.
Culori realiste. Cadre extrem de clare. Este perfecţiunea imaginii la cel mai înalt nivel. Cu 4k (UHD), acesta este televizorul Ambilight care se adaptează la toate formatele tale HDR. În fiecare moment incredibil, indiferent că este întunecat sau luminos, reluat sau transmis live, te poţi delecta cu fiecare detaliu de la un cadru la altul.
Imaginează-ţi. Detalii mai clare. Culori incredibil de realiste. Tonuri de piele atât de reale. Cu o astfel de mişcare uniformă şi naturală şi imagini atât de clare, este ca şi cum te poţi simţi acolo, în mijlocul acţiunii. Deschide ochii, ascute-ţi simţurile şi simte diferenţa.
Dolby Vision şi Dolby Atmos te plasează direct în scaunul regizorului. Fiecare cadru, clar definit la standardul cinematografic, este o încântare pentru ochi şi urechi. Indiferent că este vorba despre filme, sport sau jocuri, înconjoară-te în fiecare moment incredibil cu experienţe cinematografice mai realiste.
De la dependenţii de joystick la cei mai devotaţi jucători, totul se rezumă la un joc cu răspuns şi grafică super-rapide, fără a rata nicio clipită. Cu VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, cu decalaj extrem de mic şi FreeSync premium, ai tot ce-ţi trebuie pentru un joc mai precis. Iar cu modul de joc Ambilight, te poţi transpune şi mai mult în mijlocul acţiunii.
Platforma Philips Smart TV Titan OS îţi oferă ceea ce îţi place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale şi de la documentare la drame, ai tot ceea ce îţi doreşti prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce doreşti să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicaţii de streaming.
