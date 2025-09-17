Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    The One 4K – televizor Ambilight
    1 recenzii

    The One

    TV ideal pentru vizionare

    • 43 inch
      43 inch
    • 50 inch
      50 inch
    • 55 inch
      55 inch
    • 65 inch
      65 inch
    • 75 inch
      75 inch
    • 85 inch
      85 inch

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Vezi toate modelele

    The One le are pe toate?

    E în regulă să ai suspiciuni. Dar The One chiar are tot ce îţi trebuie. Imagine 4K uimitoare? Da. QLED? Sigur. Plus, procesare de imagine P5, capacităţi de joc de ultimă generaţie şi Ambilight. Şi este doar începutul. Fă cunoştinţă cu următorul tău televizor.

    Selectați opțiunea:
    • 43 inch
      43 inch
    • 50 inch
      50 inch
    • 55 inch
      55 inch
    • 65 inch
      65 inch
    • 75 inch
      75 inch
    • 85 inch
      85 inch
    Fotografie a produsului standard Fotografie produs faţă

    Ecran QLED

    Pe bază de nanocristale

    Televizoarele LED tradiţionale trec lumina prin filtre de culoare care atenuează imaginea. Variantele QLED sunt altfel. Acestea folosesc un strat de nanocristale care se aprind când le atinge lumina, pentru a produce culori vii şi o imagine mai clară.

    Procesor de imagine P5

    Realism extrem

    Perfecţionistul suprem, cipul P5 analizează fiecare cadru şi intensifică culoarea, măreşte contrastul, face detaliile mai clare, fluidizează mişcarea şi aduce orice sursă la nivel 4K.

    Ambilight

    Original. Integrat. Imersiv

    În spatele modelului The One vei găsi leduri încorporate. Sincronizate perfect cu ceea ce este pe ecran, ele proiectează lumini colorate pe perete şi îţi umplu camera cu atmosfera celor urmărite, transformând definitiv conceptul de televiziune.

    Ghid de utilizare Fişa produsului
    Imagine caracteristică

    Claritate definită a imaginilor şi culori realiste cu QLED 4K

    Culori realiste. Cadre extrem de clare. Este perfecţiunea imaginii la cel mai înalt nivel. Cu 4k (UHD), acesta este televizorul Ambilight care se adaptează la toate formatele tale HDR. În fiecare moment incredibil, indiferent că este întunecat sau luminos, reluat sau transmis live, te poţi delecta cu fiecare detaliu de la un cadru la altul.

    Imagine caracteristică

    A vedea înseamnă a crede cu motorul de imagine Philips P5

    Imaginează-ţi. Detalii mai clare. Culori incredibil de realiste. Tonuri de piele atât de reale. Cu o astfel de mişcare uniformă şi naturală şi imagini atât de clare, este ca şi cum te poţi simţi acolo, în mijlocul acţiunii. Deschide ochii, ascute-ţi simţurile şi simte diferenţa.

    Imagine caracteristică

    Experienţe de vizualizare cinematografică cu Dolby

    Dolby Vision şi Dolby Atmos te plasează direct în scaunul regizorului. Fiecare cadru, clar definit la standardul cinematografic, este o încântare pentru ochi şi urechi. Indiferent că este vorba despre filme, sport sau jocuri, înconjoară-te în fiecare moment incredibil cu experienţe cinematografice mai realiste.

    Imagine caracteristică

    Bucură-te de jocuri la un nivel superior

    De la dependenţii de joystick la cei mai devotaţi jucători, totul se rezumă la un joc cu răspuns şi grafică super-rapide, fără a rata nicio clipită. Cu VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, cu decalaj extrem de mic şi FreeSync premium, ai tot ce-ţi trebuie pentru un joc mai precis. Iar cu modul de joc Ambilight, te poţi transpune şi mai mult în mijlocul acţiunii.

    Imagine caracteristică

    Titan OS. Găseşte cu uşurinţă.

    Platforma Philips Smart TV Titan OS îţi oferă ceea ce îţi place să vizionezi, rapid. De la continuări la seriale şi de la documentare la drame, ai tot ceea ce îţi doreşti prin simpla apăsare a unui buton. Indiferent ce doreşti să vizionezi, păstrează la îndemână cele mai bune aplicaţii de streaming.

    Soundbaruri Philips cu televizoare The One

    Boxe soundbar Philips

    Eşti gata pentru sunet ca de cinema?

    Sigur, The One sună grozav de la început. Dar, dacă vrei efecte uluitoare sau dialog deosebit de clar şi răspicat, încearcă un soundbar menit să sune, să arate şi să funcţioneze grozav cu televizorul tău.

    Fă cunoştinţă cu soundbarul

    Vrei să afli mai multe?

    Descoperă alte televizoare The One

    Compară

    Recenzii

    Servicii şi asistenţă pentru clienţi

    Obţine sfaturi şi recomandări pentru produsul tău, găseşte manuale, află cele mai bune sfaturi şi trucuri şi depanează orice probleme

    CustomerSupport

    Pagina principală de asistenţă

    Găseşte toate subiectele de asistenţă şi multe altele

    MagnifyingGlass

    Găseşte produsul potrivit

    Caută după numărul modelului şi găseşte informaţii specifice produsului

    Descoperă televizoarele noastre Ambilight de top

    Compară
    The One
    The One
    Selectează modelul
    * Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
    * Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
    * Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv
    * Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
    * EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
    * Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
    * Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
    * Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
    * Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
    * Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
    * Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări şi regiuni. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA şi în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.

    Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


    Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

    Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

     

    Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
    Vezi T&C aici.

    Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

    Persoane image
    *
    Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
    Ce înseamnă aceasta?

    Despre noi

    Asistenţă pentru magazinul online
    Caută comandă
    A.N.P.C.
    A.N.P.C. - SAL
    Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
    Despre Philips
    Contactează-ne
    Termeni și Condiții
    Informatii privind condiţiile de legalitate
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Toate drepturile rezervate.

    Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.