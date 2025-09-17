* Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

* Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

* Disponibilitatea aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv

* Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp

* EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

* Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com

* Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.

* Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.

* Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.

* Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.

* Domeniul de aplicare al serviciilor de control vocal prin intermediul televizorului variază în funcţie de ţară şi de limbă. Pentru cele mai recente informaţii, contactează serviciul nostru de asistenţă pentru clienţi.