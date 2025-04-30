Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
TAB6309/10
Profil redus. Sunet care umple camera.
Cu tehnologia audio captivantă şi subwooferul wireless ultracompact, acest soundbar extrem de subţire îţi va umple camera fără a pune stăpânire pe ea. Acesta se potriveşte perfect cu televizoarele Ambilight pentru a-ţi activa emoţiile indiferent de ce vizionezi.
2.1 canale, subwoofer wireless
HDMI ARC max. 320 W
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1 canale şi tehnologia audio captivantă aduc noi niveluri de sunet, în timp ce subwooferul wireless ultra-compact adaugă o greutate impresionantă efectelor şi muzicii. Cele patru moduri de egalizator îţi permit să alegi un stil de sunet care să se potrivească cu ceea ce vizionezi, iar vocile devin mai clare în orice mod, dacă activezi îmbunătăţirea dialogului.
Acest soundbar are un profil de doar 37 mm: poate încăpea chiar şi sub televizoarele Ambilight cu suporturi mai joase, iar suporturile de perete detaşabile (incluse) îţi oferă variante. Subwooferul ultra-compact şi puternic este uşor de ascuns şi îl poţi amplasa vertical sau orizontal.
Compatibilitatea cu DTS Virtual:X transformă sunetul televizorului tău, oferindu-ţi o experienţă audio 3D virtuală, indiferent de ce este pe ecran! Nu ai nevoie de difuzoare suplimentare şi funcţionează în orice orice încăpere: activează-l prin telecomanda soundbarului sau prin aplicaţia Philips Home Entertainment.
Premii
3.5
din 5
2
Recenzii
Koni 1
30/04/2025
Polska
Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!
Acest review a fost făcut pentru TAB6309 Soundbar 2.1
Data utilizării 2025-03-30
Acest review a fost făcut pentru TAB6309 Soundbar 2.1
Data utilizării 2025-03-30
Marcin1111111
22/09/2026
Polska
Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)
Acest review a fost făcut pentru TAB6309 Soundbar 2.1
Data utilizării 2026-01-22
Acest review a fost făcut pentru TAB6309 Soundbar 2.1
Data utilizării 2026-01-22