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  • Fotografie telecomandă
  • Fotografie detaliu produs
  • Schiţă laterală conector
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
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Soundbar 2.1

TAB6309/10

3.5

| (2) Recenzii

1 premiu

Profil redus. Sunet care umple camera.

Cu tehnologia audio captivantă şi subwooferul wireless ultracompact, acest soundbar extrem de subţire îţi va umple camera fără a pune stăpânire pe ea. Acesta se potriveşte perfect cu televizoarele Ambilight pentru a-ţi activa emoţiile indiferent de ce vizionezi.

Vezi toate beneficiile

Profil redus. Sunet care umple camera.

  • 2.1 canale, subwoofer wireless

  • HDMI ARC max. 320 W

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1 canale. Subwoofer wireless pentru bas mai profund.

2.1 canale. Subwoofer wireless pentru bas mai profund.

2.1 canale şi tehnologia audio captivantă aduc noi niveluri de sunet, în timp ce subwooferul wireless ultra-compact adaugă o greutate impresionantă efectelor şi muzicii. Cele patru moduri de egalizator îţi permit să alegi un stil de sunet care să se potrivească cu ceea ce vizionezi, iar vocile devin mai clare în orice mod, dacă activezi îmbunătăţirea dialogului.

Design ultrasubţire, perfect pentru televizoarele Ambilight cu profil redus

Design ultrasubţire, perfect pentru televizoarele Ambilight cu profil redus

Acest soundbar are un profil de doar 37 mm: poate încăpea chiar şi sub televizoarele Ambilight cu suporturi mai joase, iar suporturile de perete detaşabile (incluse) îţi oferă variante. Subwooferul ultra-compact şi puternic este uşor de ascuns şi îl poţi amplasa vertical sau orizontal.

DTS Virtual:X pentru sunet 3D captivant în orice încăpere

DTS Virtual:X pentru sunet 3D captivant în orice încăpere

Compatibilitatea cu DTS Virtual:X transformă sunetul televizorului tău, oferindu-ţi o experienţă audio 3D virtuală, indiferent de ce este pe ecran! Nu ai nevoie de difuzoare suplimentare şi funcţionează în orice orice încăpere: activează-l prin telecomanda soundbarului sau prin aplicaţia Philips Home Entertainment.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu TPV_PBTAWARD70

Recenzii

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3.5

din 5

2

Recenzii

4
3
1

30/04/2025

Polska

Polska

Dźwięk jak na rozmiary urządzenia niezwykle czysty i przestrzenny, satysfakcja w 100%,polecam!

Acest review a fost făcut pentru TAB6309 Soundbar 2.1

Data utilizării 2025-03-30

Acest review a fost făcut pentru TAB6309 Soundbar 2.1

Data utilizării 2025-03-30

22/09/2026

Polska

Polska

Subwoofer przestał grać po ponad pół roku , dzięki nawet spoko smukłe małe wejdzie pod tv i to byłoby na tyle ;)

Acest review a fost făcut pentru TAB6309 Soundbar 2.1

Data utilizării 2026-01-22

Acest review a fost făcut pentru TAB6309 Soundbar 2.1

Data utilizării 2026-01-22

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