Modelele OLED sunt cunoscute pentru nuanţele lor imbatabile de negru. Noul panou META 3.0 oferă acum şi luminozitate de top, cu strălucire redusă, pentru culori pure şi vii, chiar şi în camere luminoase, şi un consum de energie cu 20% mai mic. *Disponibil pe anumite modele, inclusiv Philips OLED910 și OLED950.
Din interiorul televizorului tău Ambilight, procesorul de imagine dual P5 cu AI scanează fiecare scenă, perfecţionând setările de imagine şi Ambilight, adaptându-se la condiţiile de lumină din cameră şi oferindu-ţi un avantaj competitiv la joc. *Disponibil exclusiv pe modelele Philips OLED950.
Integrate în televizorul Ambilight, ledurile dansează odată cu imaginea de pe ecran, proiectând lumini colorate pe perete şi umplând camera cu atmosfera de pe ecran. Încearcă o dată şi nu te vei întoarce niciodată înapoi.
Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED integrate pe partea din spate care reacţionează la ceea ce urmăreşti, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de sporturile, filmele, muzica şi jocurile preferate.
Imaginea realistă a acestui televizor OLED luminos arată întotdeauna superb, chiar dacă este privit dintr-un unghi. Orice modificare a iluminării ambientale din camera ta este compensată automat: indiferent ce vizionezi, negrul arată negru (nu gri) şi chiar şi cele mai mici detalii vor ieşi în evidenţă din umbre şi zone luminoase. Toate formatele HDR majore sunt acceptate.
Procesorul Philips P5 cu AI oferă o imagine atât de realistă încât ai impresia că poţi păşi dincolo de ecran. Un algoritm AI cu învăţare profundă procesează imaginile într-un mod similar cu creierul uman. Indiferent ce vizionezi, obţii detalii şi contrast realiste, culori bogate şi mişcări line.
Ţine-te bine! Cu Dolby Vision încorporat, vei vedea imaginea aşa cum şi-a dorit regizorul, fără scene dezamăgitoare care sunt prea întunecate pentru a le înţelege! De la filme la jocuri, bucură-te de fiecare detaliu fascinant.
Compatibilitatea cu Dolby Atmos şi DTS:X duce sunetul acestui televizor la un alt nivel, în orice cameră. Cele mai noi filme, jocuri şi evenimente sportive: cu efecte sonore plasate în spaţiul de deasupra şi în jurul tău, te vei simţi ca şi cum ai fi în mijlocul acţiunii.
