* Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

* Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

* Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile conexe variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp

* EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

* Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com

* Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.

* Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.

* Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.

* Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.

* Disponibilitatea şi funcţionalitatea serviciilor de comandă vocală variază în funcţie de ţară şi limbă.

* Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC.

* Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC. YouTube, Ok Google şi alte mărci comerciale ale Google LLC.

* Disponibilitatea aplicaţiei Apple TV şi Apple TV+ poate varia în funcţie de ţară sau regiune; te rugăm să verifici paginile de asistenţă ale Google Play şi Apple Inc.

* VRR la 144 Hz prin HDMI, G-sync şi FreeSync sunt posibile atunci când te joci pe un PC, conectat la televizorul OLED prin HDMI

* Matter/Control4: această caracteristică va deveni disponibilă în 2025 printr-o actualizare de software.