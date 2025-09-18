Căutare termeni

    Televizor Ambilight OLED 820 4K
    recenzii

    OLED

    Realism incredibil. Design superb.

    • 42 inch
      42 inch
    • 48 inch
      48 inch
    • 55 inch
      55 inch
    • 65 inch
      65 inch
    • 77 inch
      77 inch

    Singurul OLED cu Ambilight

    Ce şi-ar dori să fie toate celelalte modele OLED. Cu un panou META 3.0 pentru culori vii şi nuanţe de negru profunde, sunet perfect, inteligenţă artificială şi spectacolul de lumini unic Ambilight. Acest OLED schimbă totul.

    OLED META 3.0*

    Nuanţe de negru profunde. Strălucire uimitoare.

    Modelele OLED sunt cunoscute pentru nuanţele lor imbatabile de negru. Noul panou META 3.0 oferă acum şi luminozitate de top, cu strălucire redusă, pentru culori pure şi vii, chiar şi în camere luminoase, şi un consum de energie cu 20% mai mic. *Disponibil pe anumite modele, inclusiv Philips OLED910 și OLED950.

    Procesor de imagine dual P5 cu AI*

    Cel mai avansat procesor de până acum

    Din interiorul televizorului tău Ambilight, procesorul de imagine dual P5 cu AI scanează fiecare scenă, perfecţionând setările de imagine şi Ambilight, adaptându-se la condiţiile de lumină din cameră şi oferindu-ţi un avantaj competitiv la joc. *Disponibil exclusiv pe modelele Philips OLED950.

    Ambilight

    Original. Integrat. Imersiv.

    Integrate în televizorul Ambilight, ledurile dansează odată cu imaginea de pe ecran, proiectând lumini colorate pe perete şi umplând camera cu atmosfera de pe ecran. Încearcă o dată şi nu te vei întoarce niciodată înapoi.

    Imagine caracteristică

    Lasă-te captivat de ceea ce iubeşti. Televizor Ambilight

    Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED integrate pe partea din spate care reacţionează la ceea ce urmăreşti, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de sporturile, filmele, muzica şi jocurile preferate.

    Imagine caracteristică

    Ecran OLED luminos. Imagine realistă în orice lumină

    Imaginea realistă a acestui televizor OLED luminos arată întotdeauna superb, chiar dacă este privit dintr-un unghi. Orice modificare a iluminării ambientale din camera ta este compensată automat: indiferent ce vizionezi, negrul arată negru (nu gri) şi chiar şi cele mai mici detalii vor ieşi în evidenţă din umbre şi zone luminoase. Toate formatele HDR majore sunt acceptate.

    Imagine caracteristică

    Indiferent ce vizionezi, imaginea este realistă. Procesor P5 cu AI

    Procesorul Philips P5 cu AI oferă o imagine atât de realistă încât ai impresia că poţi păşi dincolo de ecran. Un algoritm AI cu învăţare profundă procesează imaginile într-un mod similar cu creierul uman. Indiferent ce vizionezi, obţii detalii şi contrast realiste, culori bogate şi mişcări line.

    Imagine caracteristică

    Vizionare cinematică pentru tot ceea ce vizionezi şi redai

    Ţine-te bine! Cu Dolby Vision încorporat, vei vedea imaginea aşa cum şi-a dorit regizorul, fără scene dezamăgitoare care sunt prea întunecate pentru a le înţelege! De la filme la jocuri, bucură-te de fiecare detaliu fascinant.

    Imagine caracteristică

    Tehnologie de sunet surround captivantă

    Compatibilitatea cu Dolby Atmos şi DTS:X duce sunetul acestui televizor la un alt nivel, în orice cameră. Cele mai noi filme, jocuri şi evenimente sportive: cu efecte sonore plasate în spaţiul de deasupra şi în jurul tău, te vei simţi ca şi cum ai fi în mijlocul acţiunii.

    Soundbaruri Philips cu televizoare OLED

    Boxe soundbar Philips

    Eşti gata pentru sunet ca de cinema?

    Televizoarele Ambilight OLED sunt proiectate să sune la fel de bine cum arată. Dar, dacă vrei ca încăperea să răsune sau dialogul să fie deosebit de clar şi răspicat, încearcă un soundbar menit să arate şi să funcţioneze grozav cu televizorul tău.

    * Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
    * Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
    * Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile conexe variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
    * EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
    * Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
    * Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.
    * Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.
    * Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.
    * Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.
    * Disponibilitatea şi funcţionalitatea serviciilor de comandă vocală variază în funcţie de ţară şi limbă.
    * Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC.
    * Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC. YouTube, Ok Google şi alte mărci comerciale ale Google LLC.
    * Disponibilitatea aplicaţiei Apple TV şi Apple TV+ poate varia în funcţie de ţară sau regiune; te rugăm să verifici paginile de asistenţă ale Google Play şi Apple Inc.
    * VRR la 144 Hz prin HDMI, G-sync şi FreeSync sunt posibile atunci când te joci pe un PC, conectat la televizorul OLED prin HDMI
    * Matter/Control4: această caracteristică va deveni disponibilă în 2025 printr-o actualizare de software.
    * Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări şi regiuni. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA şi în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.

