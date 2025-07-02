Căutare termeni

    Century

    Century

    Sunet în stil retro, creat pentru astăzi.

    Tina - Platan modern cu aspect retro

    Prieten vechi. Rotire nouă.

    TAV9000D/10

    Inspirat de iconicul Philips Philetta. Combină sunetul puternic şi detaliat cu funcţia Bluetooth pregătită pentru streaming şi controlul prin aplicaţie.

    Gama retro

    Retro. Dar şi modern.

    Inspirată de trecut, gama retro aduce stilul bunicilor în prezent, cu baterie cu durată de viaţă foarte mare, Bluetooth pregătit pentru streaming şi microfoane AI care anulează zgomotul vântului. Este complet retro. Şi complet modern.

    Ce este Century?

    Ce este Century?

    O colecţie din trei piese care sărbătoreşte 100 de ani de Philips Sound, începând cu gama retro modernă din acest an.

    În urmă cu 100 de ani, Philips a făcut primii paşi în domeniul sunetului.

    100 de ani de premiere

    Acum 100 de ani, Philips făcea primii paşi în lumea sunetului, lansând primul său radio în 1927 şi dând startul unui secol de inovaţii care au adus lumii caseta, radiocasetofonul, CD-ul, iar acum, Century.

    Prima piesă de colecţie retro Century

    Urmează şi altele

    Gama retro din acest an este prima dintre cele trei picături Century, fiecare aducând un omagiu unei părţi diferite a patrimoniului nostru. Rămâi pe fază, urmează şi altele.

