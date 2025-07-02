Inspirată de trecut, gama retro aduce stilul bunicilor în prezent, cu baterie cu durată de viaţă foarte mare, Bluetooth pregătit pentru streaming şi microfoane AI care anulează zgomotul vântului. Este complet retro. Şi complet modern.
Ce este Century?
O colecţie din trei piese care sărbătoreşte 100 de ani de Philips Sound, începând cu gama retro modernă din acest an.
100 de ani de premiere
Acum 100 de ani, Philips făcea primii paşi în lumea sunetului, lansând primul său radio în 1927 şi dând startul unui secol de inovaţii care au adus lumii caseta, radiocasetofonul, CD-ul, iar acum, Century.
Urmează şi altele
Gama retro din acest an este prima dintre cele trei picături Century, fiecare aducând un omagiu unei părţi diferite a patrimoniului nostru. Rămâi pe fază, urmează şi altele.
Servicii şi asistenţă pentru clienţi
Obţine sfaturi şi recomandări pentru produsul tău, găseşte manuale, află cele mai bune sfaturi şi trucuri şi depanează orice probleme
Făcând clic pe link, veți părăsi site-ul web oficial Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Orice link-uri către site-uri web ale terților care pot apărea pe acest site sunt furnizate numai pentru comoditatea dumneavoastră și nu reprezintă în niciun fel afiliere sau aprobare a informațiilor furnizate pe acele site-uri web conectate. Philips nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la site-urile web ale unor terțe părți sau la informațiile conținute în acestea.