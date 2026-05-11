Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
TAV9000D/10
Design clasic, sunet modern
240 W max./120 W RMS
Platan cu 2 viteze
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Aspectul îndrăzneţ de la mijlocul secolului se înclină în faţa legendarelor modele de radio Philips din anii 1930 şi 1950, iar sunetul bogat şi puternic te pune în mişcare aici şi acum. Detaliile retro, cum ar fi exteriorul din lemn şi grila concavă a boxelor se potrivesc perfect alături de funcţiile moderne, cum ar fi Bluetooth® şi aplicaţia noastră însoţitoare.
Alege un sunet bogat, cald, de 240 W (120 W RMS) atunci când redai sau asculţi la radio - şi treci la 120 W max (60 W RMS) atunci când redai discuri. Două difuzoare mari şi două tweetere se combină cu un woofer bas şi un port bas reflex pentru a umple atmosfera cu sunete înalte, cu medii expresive şi joase controlate, puternice.
Poţi reda viniluri la 33 1/3 sau 45 rpm pe placa din aluminiu turnat, iar capacul antipraf este detaşabil dacă preferi ca Tina să funcţioneze fără el. Braţul din aluminiu cu contragreutate şi mecanismul antivibraţii se asigură că stylusul Audio-Technica înlocuibil urmăreşte perfect fantele. Volumul poate fi la maximum, petrecerea în plină desfăşurare – dar vinilurile tale vor rămâne în siguranţă.
Recenzii
Marca verbală şi siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală şi siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deţinute de Bluetooth SIG, Inc.