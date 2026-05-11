Aspect retro, sunet actual

Aspectul îndrăzneţ de la mijlocul secolului se înclină în faţa legendarelor modele de radio Philips din anii 1930 şi 1950, iar sunetul bogat şi puternic te pune în mişcare aici şi acum. Detaliile retro, cum ar fi exteriorul din lemn şi grila concavă a boxelor se potrivesc perfect alături de funcţiile moderne, cum ar fi Bluetooth® şi aplicaţia noastră însoţitoare.