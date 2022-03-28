Notificare Philips privind cookie-urile

Când vizitați site-urile noastre web, folosim cookie-uri și alte tehnologii similare (de exemplu, identificatori criptați, obiecte partajate locale, cookie-uri flash, stocare locală HTML5, etag-uri HTTP, gif-uri pixel, balize, scripturi, plugin-uri sau API-uri) pe browserul sau dispozitivul dvs., care ne ajută să permitem gestionarea tehnică și funcțională a site-urilor noastre web (inclusiv asigurarea securității), pentru a îmbunătăți designul și performanța site-urilor noastre web, pentru a înțelege mai bine comportamentul vizitatorului pe paginile noastre și în scopuri de publicitate direcționată. Aceste cookie-uri și alte tehnologii similare pot colecta date și pot partaja date precum adresa IP, sistemul de operare, tipul de browser și tipul de dispozitiv (de exemplu, PC, smartphone) cu terți. Unele cookie-uri sunt întotdeauna activate atunci când vizitați site-urile noastre web și nu le puteți dezactiva. Le numim " cookie-uri esențiale ". Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le solicitați nu pot funcționa conform intenției. Folosim aceste cookie-uri pentru a facilita accesul la site-ul nostru web sau pentru a asigura securitatea site-urilor noastre, permițându-ne să direcționăm informații prin rețea și să detectăm erorile de transmisie sau pierderile de date. Alternativ, aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, esențiale pentru a facilita un anumit serviciu solicitat de dumneavoastră pe site-ul nostru web (de exemplu, butoanele "adăugați în coș" pentru a urmări coșul de cumpărături). Temeiul pe care ne bazăm pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest context este executarea contractului, în special, pentru a furniza un serviciu solicitat în mod explicit de utilizator. Folosim cookie-uri de performanță pentru a colecta informații statistice agregate despre performanța site-ului nostru web și pentru a analiza și îmbunătăți performanța acestuia. Le puteți activa sau dezactiva oricând. Le vom folosi numai dacă ați fost de acord în prealabil cu utilizarea lor. De exemplu, folosim aceste cookie-uri pentru a obține o imagine generală a modului în care vizitatorii folosesc site-urile noastre web (adică ce pagini web vizitați cel mai des, numărul de vizitatori ai diferitelor părți ale unui site web). De asemenea, putem folosi aceste cookie-uri pentru a vă înregistra sesiunea și activitate și pentru a înțelege și îmbunătăți experiența utilizatorilor pe site-urile noastre web. Temeiul pe care ne bazăm pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest context este consimțământul dumneavoastră. De asemenea, folosim cookie-uri de preferințe pentru a sprijini funcționalitățile site-ului care sunt avantajoase pentru utilizator, cum ar fi reținerea preferințelor utilizatorului la vizitele ulterioare sau activarea funcționalităților îmbunătățite, cum ar fi serviciile de chat web, sistemele de comentarii și de evaluare și sondajele. Le puteți activa sau dezactiva oricând. Le vom folosi numai dacă ați fost de acord în prealabil cu utilizarea lor. Temeiul pe care ne bazăm pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest context este consimțământul dumneavoastră. În cele din urmă, folosim cookie-uri de publicitate direcționată și de social media pentru a vă urmări comportamentul de navigare pe site-ul nostru și pentru a vă afișa reclame personalizate relevante pentru dumneavoastră și pentru interesele dumneavoastră. Acestea includ, de asemenea, cookie-uri pentru rețelele sociale, pixeli și etichete care permit direcționarea reclamelor către dvs. pe aceste platforme și urmărirea implicării și performanței reclamelor noastre. În cazul în care ne furnizați adresa de e-mail sau numărul de telefon (de exemplu, în timp ce cumpărați un produs sau completați un formular pe site-ul nostru), putem transfera acest lucru într-o formă criptată pe platforma noastră de publicitate pentru a permite o urmărire mai precisă a conversiilor. Aceste cookie-uri vor avea un impact asupra conținutului și mesajelor pe care le vedeți pe alte site-uri web pe care le vizitați. Le puteți activa sau dezactiva oricând. Le vom folosi numai dacă ați fost de acord în prealabil cu utilizarea lor. De exemplu, dacă citiți un articol despre un produs Philips, este posibil să vă afișăm reclame despre acest produs pe site-ul nostru web sau pe cel al unei părți terțe. Temeiul pe care ne bazăm pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest context este consimțământul dumneavoastră. În plus, dacă ne-ați dat consimțământul pentru a primi comunicări promoționale, vom folosi informațiile colectate din aceste cookie-uri pentru a vă trimite comunicări adaptate preferințelor dvs. Pentru mai multe informații despre cookie-urile specifice pe care le folosim pe acest site web, vă rugăm să citiți Notificarea privind cookie-urile. Vă puteți ajusta preferințele privind cookie-urile în orice moment din managerul nostru de consimțământ pentru cookie-uri. Pe lângă ajustarea preferințelor privind cookie-urile pe site-ul nostru, vă puteți gestiona preferințele privind cookie-urile în browserul dumneavoastră în orice moment. Te rugăm să reţii că este posibil ca setările browserului pe care îl foloseşti să nu îţi ofere aceeaşi uşurinţă de utilizare ca secţiunea Setări pentru module cookie de pe site-ul nostru. Dacă pur și simplu dezactivați toate cookie-urile din setările browserului dvs., este posibil să descoperiți că anumite secțiuni sau funcții de pe site-ul nostru web nu vor funcționa, deoarece browserul dumneavoastră ne va împiedica să setăm cookie-urile esențiale. Puteți găsi mai multe informații despre cum să dezactivați cookie-urile sau să gestionați setările cookie-urilor pentru următoarele browsere mai jos:

Google Chrome: ștergeți, permiteți și gestionați cookie-urile în Chrome - Computer - Google Chrome Ajutor

Firefox: Protecție îmbunătățită împotriva urmăririi în Firefox pentru desktop | Firefox Ajutor (mozilla.org)

Microsoft: Gestionarea cookie-urilor în Microsoft Edge: Vizualizarea, permiterea, blocarea, ștergerea și utilizarea - Asistență Microsoft

Safari: Gestionarea cookie-urilor și a datelor site-urilor web - Safari Ajutor (apple.com)