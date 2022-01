Condiţii de utilizare

Informațiile indicate pe acest site web pot conține declarații ulterioare cu privire la starea financiară, rezultatele activităților și ale afacerii Philips, precum şi anumite planuri și obiective ale Philips referitoare la acestea. Atenționăm cititorii cum că nicio declarație indicată nu reprezintă o garanție a activităților ulterioare și că rezultatele actuale pot fi diferite din punct de vedere material de cele indicate în declarațiile referitoare la viitor. Exemple de declarații cu privire la viitor includ declarațiile pe care le-am dat cu privire la strategia noastră, la estimările de creștere a vânzărilor, viitorul EBITA și economiile de costuri, dezvoltările viitoare ale afacerii noastre organice, precum și cu privire la beneficierea de achiziții viitoare ori referitor la poziția capitalului nostru. Prin natura acestora, declarațiile cu privire la viitor implică risc și nesiguranță, întrucât se referă la evenimente și circumstanțe viitoare, motiv pentru care există mulți factori care pot provoca rezultate actuale și dezvoltări diferite de cele indicate sau menționate în aceste declarații pentru viitor. Declarațiile cu privire la viitor sunt supuse, printre altele, la condițiile de afaceri economice, domestice și globale, la implementarea cu succes a strategiei noastre, la abilitatea noastră de identificare și de finalizare a unor achiziții de succes și de integrare a acestor achiziții în afacerea noastră, preferințele clientului cu privire la produsele noastre noi și la cele existente, la abilitatea noastră de a produce și comercializa aceste produse, la abilitatea noastră de a obţine beneficiile acestei strategii, cu privire la politicile și acțiunile autorităților guvernamentale, modificări ale legislației, și impactul competiției - un număr din acești factori fiind sub controlul nostru. În consecință, rezultatele noastre actuale și viitoare pot diferi de planurile, obiectivele și așteptările indicate anterior în aceste declarații referitoare la viitor. Riscurile adiționale și factorii sunt indicați în documentele noastre, completate sau furnizate de Comisia de Schimb și Siguranță SUA (SEC), inclusiv în cel mai recent Raport anual al nostru din Formularul 20-F, disponibil pe site-ul web al SEC, la adresa www.sec.gov. Orice declarații cu privire la viitor, realizate de către sau în numele nostru, sunt valabile numai la data la care sunt editate. Nu ne obligăm să actualizăm declarațiile cu privire la viitor, pentru a reflecta modificările așteptărilor noastre cu privire la acestea sau pentru a modifica evenimentele, starea sau circumstanțele pe care se bazează acestea. Cititorul trebuie, în orice caz, să consulte declarațiile suplimentare pe care le-am dat sau pe care le vom face în documentele pe care le-am realizat sau pe care le vom expedia SEC.