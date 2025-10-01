  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    Xenon X-tremeVision gen2 Bec cu xenon pentru faruri auto

    Xenon X-tremeVision gen2

    Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Vezi fiecare denivelare, curbă și obstacol de pe șosea

    Philips Xenon X-tremeVision gen2

    Cu un fascicul luminos care împinge la limită emisiile de lumină, X-tremeVision de generația a 2-a este cel mai recent produs al tehnologiei xenon. Această performanță uimitoare a luminii extinde limitele condusului, pentru a-ți permite să te bucuri de un condus mai sigur și mai confortabil.

    Performanţe optime

    O vizibilitate cu până la 150 % mai bună*

    Observa mai rapid pericolele de pe marginea drumului, cum ar fi pietonii sau intersecţiile.

    Vizibilitate îmbunătăţită

    Temperaturii de culoare de 4.800 K

    Produces light that's gentle on your eyes, making the night-time driving experience safer and more comfortable.Produce o lumină delicată cu ochii tăi, ceea ce îţi permite să conduci mai sigur şi mai comod pe timp de noapte.

    Lumină albă intensă

    Tehnologia inovatoare Xenon HID

    Ajută şoferii să se concentreze la drum şi să distingă obstacolele şi marcajele rutiere mult mai rapid decât lămpile tradiţionale.

    Direcţionează lumina în punctul potrivit în faţa maşinii tale

    Nu este suficient să ai faruri puternice - precizia optică este, de asemenea, importantă. Lămpile X-tremeVision cu xenon, din generaţia a 2-a, prezintă cea mai precisă tehnologie de curbare a arcului, aliniată la 150-350 µm. Astfel, iluminează drumul exact unde ai nevoie, fără să orbească şoferii de pe contrasens.

    Feature Image High quality quartz glass XXV gen2

    Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă calitate

    Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât sticla călită şi este extrem de rezistentă la temperaturi extreme şi vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Astfel, lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips (filament 2.650º C şi sticlă 800º C) pot rezista şocurilor termice severe. Având o presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică. Iar aceasta înseamnă o conducere îmbunătăţită, indiferent cât de întunecat este drumul din faţa ta.

    Protecţie împotriva daunelor UV

    Tehnologia specială de acoperire împotriva radiaţiilor UV de la Philips protejează farurile împotriva radiaţiilor ultraviolete dăunătoare, ceea ce face sticla cu cuarţ şi înveliş UV de la Philips perfectă pentru toate condiţiile de condus. Acest strat suplimentar de protecţie asigură longevitatea farurilor.

    Cea mai precisă tehnologie de curbare a arcului

    iluminează drumul exact unde ai nevoie

    ** Comparativ cu standardul minim legal (cu excepția D2R, care oferă cu până la 20% mai multă vizibilitate).

