Philips Xenon X-tremeVision gen2

Observa mai rapid pericolele de pe marginea drumului, cum ar fi pietonii sau intersecţiile.
Produce o lumină delicată cu ochii tăi, ceea ce îţi permite să conduci mai sigur şi mai comod pe timp de noapte.
Ajută şoferii să se concentreze la drum şi să distingă obstacolele şi marcajele rutiere mult mai rapid decât lămpile tradiţionale.
Nu este suficient să ai faruri puternice - precizia optică este, de asemenea, importantă. Lămpile X-tremeVision cu xenon, din generaţia a 2-a, prezintă cea mai precisă tehnologie de curbare a arcului, aliniată la 150-350 µm. Astfel, iluminează drumul exact unde ai nevoie, fără să orbească şoferii de pe contrasens.
Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât sticla călită şi este extrem de rezistentă la temperaturi extreme şi vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Astfel, lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips (filament 2.650º C şi sticlă 800º C) pot rezista şocurilor termice severe. Având o presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică. Iar aceasta înseamnă o conducere îmbunătăţită, indiferent cât de întunecat este drumul din faţa ta.
Tehnologia specială de acoperire împotriva radiaţiilor UV de la Philips protejează farurile împotriva radiaţiilor ultraviolete dăunătoare, ceea ce face sticla cu cuarţ şi înveliş UV de la Philips perfectă pentru toate condiţiile de condus. Acest strat suplimentar de protecţie asigură longevitatea farurilor.
