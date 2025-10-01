Philips Xenon X-tremeVision gen2

Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă calitate

Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât sticla călită şi este extrem de rezistentă la temperaturi extreme şi vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Astfel, lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips (filament 2.650º C şi sticlă 800º C) pot rezista şocurilor termice severe. Având o presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică. Iar aceasta înseamnă o conducere îmbunătăţită, indiferent cât de întunecat este drumul din faţa ta.