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Tip de lampă: D1S
85 V, 35 W
Număr de becuri: 1
Lămpile X-tremeVision de generația a 2-a cu xenon sunt proiectate cu tehnologie xenon de la Philips, pentru performanțe optime. Producând un fascicul de lumină mai lung și o vizibilitate cu până la 150% mai bună¹, lămpile X-tremeVision de generația a 2-a te ajută să observi obstacolele mai devreme, ceea ce-ți permite să reacționezi la timp. Datorită vizibilității periferice îmbunătățite, vei observa mai rapid pericolele de pe marginea drumului, cum ar fi pietonii sau intersecțiile. Iluminând puternic fiecare denivelare, curbă și pericol de pe drum, acestea sunt lămpi pentru faruri care satisfac nevoile celor mai exigenți șoferi și ale celor mai solicitante condiții de condus.
Lumina este o parte fundamentală a experienței de conducere. Simpla îmbunătățire a calității luminii te poate ajuta să previi accidente. Lampa cu xenon X-tremeVision din generația a 2-a îmbunătățește vizibilitatea, astfel încât vei vedea obstacolele și marcajele rutiere mai repede, ceea ce îți va reduce timpul de reacție. Compoziția spectrală a luminii este adaptată la sensibilitatea de culoare firească a ochilor. Datorită temperaturii de culoare de 4.800 K, acest far produce o lumină delicată cu ochii tăi, ceea ce îți permite să conduci mai sigur și mai comod pe timp de noapte.
Nu este suficient să ai faruri puternice - precizia optică este, de asemenea, importantă. Lămpile X-tremeVision cu xenon, din generaţia a 2-a, prezintă cea mai precisă tehnologie de curbare a arcului, aliniată la 150-350 µm. Astfel, iluminează drumul exact unde ai nevoie, fără să orbească şoferii de pe contrasens.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Dawe102
01/03/2017
Česká republika
Výborný výkon výbojky
Ostrý paprsek. Nejprve svitíla výbojka dost žlutě ale postupem času cca po půl hodině jízdy je bělejší. Opravdu je o něco silnější než klasická xenonová výbojka.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Comparativ cu standardul minim legal (cu excepția D2R, care oferă cu până la 20% mai multă vizibilitate).