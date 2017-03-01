ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare

Xenon X-tremeVision gen2Bec cu xenon pentru faruri auto

85415XV2S1

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
Cu un fascicul luminos care împinge la limită emisiile de lumină, X-tremeVision de generația a 2-a este cel mai recent produs al tehnologiei xenon. Această performanță uimitoare a luminii extinde limitele condusului, pentru a-ți permite să te bucuri de un condus mai sigur și mai confortabil.
Vezi toate beneficiile

Vezi fiecare denivelare, curbă și obstacol de pe șosea

Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare

  • Tip de lampă: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Număr de becuri: 1

X-tremeVision de generația a 2-a cu xenon: pentru vizibilitate superioară

X-tremeVision de generația a 2-a cu xenon: pentru vizibilitate superioară

Lămpile X-tremeVision de generația a 2-a cu xenon sunt proiectate cu tehnologie xenon de la Philips, pentru performanțe optime. Producând un fascicul de lumină mai lung și o vizibilitate cu până la 150% mai bună¹, lămpile X-tremeVision de generația a 2-a te ajută să observi obstacolele mai devreme, ceea ce-ți permite să reacționezi la timp. Datorită vizibilității periferice îmbunătățite, vei observa mai rapid pericolele de pe marginea drumului, cum ar fi pietonii sau intersecțiile. Iluminând puternic fiecare denivelare, curbă și pericol de pe drum, acestea sunt lămpi pentru faruri care satisfac nevoile celor mai exigenți șoferi și ale celor mai solicitante condiții de condus.

Vizibilitate îmbunătățită pentru un condus sigur și confortabil

Vizibilitate îmbunătățită pentru un condus sigur și confortabil

Lumina este o parte fundamentală a experienței de conducere. Simpla îmbunătățire a calității luminii te poate ajuta să previi accidente. Lampa cu xenon X-tremeVision din generația a 2-a îmbunătățește vizibilitatea, astfel încât vei vedea obstacolele și marcajele rutiere mai repede, ceea ce îți va reduce timpul de reacție. Compoziția spectrală a luminii este adaptată la sensibilitatea de culoare firească a ochilor. Datorită temperaturii de culoare de 4.800 K, acest far produce o lumină delicată cu ochii tăi, ceea ce îți permite să conduci mai sigur și mai comod pe timp de noapte.

Direcţionează lumina în punctul potrivit în faţa maşinii tale

Direcţionează lumina în punctul potrivit în faţa maşinii tale

Nu este suficient să ai faruri puternice - precizia optică este, de asemenea, importantă. Lămpile X-tremeVision cu xenon, din generaţia a 2-a, prezintă cea mai precisă tehnologie de curbare a arcului, aliniată la 150-350 µm. Astfel, iluminează drumul exact unde ai nevoie, fără să orbească şoferii de pe contrasens.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

01/03/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný výkon výbojky

Ostrý paprsek. Nejprve svitíla výbojka dost žlutě ale postupem času cca po půl hodině jízdy je bělejší. Opravdu je o něco silnější než klasická xenonová výbojka.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Comparativ cu standardul minim legal (cu excepția D2R, care oferă cu până la 20% mai multă vizibilitate).