X-tremeVision de generația a 2-a cu xenon: pentru vizibilitate superioară

Lămpile X-tremeVision de generația a 2-a cu xenon sunt proiectate cu tehnologie xenon de la Philips, pentru performanțe optime. Producând un fascicul de lumină mai lung și o vizibilitate cu până la 150 % mai bună, lămpile X-tremeVision de generația a 2-a te ajută să observi obstacolele mai devreme, ceea ce-ți permite să reacționezi la timp. Datorită vizibilității periferice îmbunătățite, vei observa mai rapid pericolele de pe marginea drumului, cum ar fi pietonii sau intersecțiile. Iluminând puternic fiecare denivelare, curbă și pericol de pe drum, acestea sunt lămpi pentru faruri care satisfac cerințele celor mai exigenți șoferi și ale celor mai solicitante condiții de condus.