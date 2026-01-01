Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
85126XV2S1
Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
Cu un fascicul luminos care împinge la limită emisiile de lumină, X-tremeVision de generația a 2-a este cel mai recent produs al tehnologiei xenon. Această performanță uimitoare a luminii extinde limitele condusului, pentru a-ți permite să te bucuri de un condus mai sigur și mai confortabil.
Tip de lampă: D2R
85 V, 35 W
Număr de becuri: 1
Lămpile X-tremeVision de generația a 2-a cu xenon sunt proiectate cu tehnologie xenon de la Philips, pentru performanțe optime. Producând un fascicul de lumină mai lung și o vizibilitate cu până la 150 % mai bună, lămpile X-tremeVision de generația a 2-a te ajută să observi obstacolele mai devreme, ceea ce-ți permite să reacționezi la timp. Datorită vizibilității periferice îmbunătățite, vei observa mai rapid pericolele de pe marginea drumului, cum ar fi pietonii sau intersecțiile. Iluminând puternic fiecare denivelare, curbă și pericol de pe drum, acestea sunt lămpi pentru faruri care satisfac cerințele celor mai exigenți șoferi și ale celor mai solicitante condiții de condus.
Lumina este o parte fundamentală a experienței de conducere. Simpla îmbunătățire a calității luminii te poate ajuta să previi accidente. Lampa cu xenon X-tremeVision din generația a 2-a îmbunătățește vizibilitatea, astfel încât vei vedea obstacolele și marcajele rutiere mai repede, ceea ce îți va reduce timpul de reacție. Compoziția spectrală a luminii este adaptată la sensibilitatea de culoare firească a ochilor. Datorită temperaturii de culoare de 4.800 K, acest far produce o lumină delicată cu ochii tăi, ceea ce îți permite să conduci mai sigur și mai comod pe timp de noapte.
Nu este suficient să ai faruri puternice - precizia optică este, de asemenea, importantă. Lămpile X-tremeVision cu xenon, din generaţia a 2-a, prezintă cea mai precisă tehnologie de curbare a arcului, aliniată la 150-350 µm. Astfel, iluminează drumul exact unde ai nevoie, fără să orbească şoferii de pe contrasens.
Recenzii