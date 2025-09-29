  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    ultinon-pro-5100

    Ultinon Pro5100

    Luminozitate ce penetrează întunericul

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Vezi modelele

    Bec cu LED cu răcire pasivă

    Philips Ultinon Pro5100

    Generând luminozitate aproape de lumina naturală, becurile LED Philips Ultinon Pro5100 oferă vizibilitate extrem de clară, fără a-i orbi pe ceilalți participanți la trafic. Fasciculul lor alb, strălucitor, provine dintr-un design compact, ușor de montat.

    Fotografie a produsului standard Fotografie a produsului alternativ Fotografie a produsului alternativ

    Lumină albă, drumuri mai luminoase

    Lumină cu până la 160% mai intensă*

    Becurile LED pentru faruri Philips Ultinon Pro5100 oferă o vizibilitate extrem de bună, fără a-i orbi pe alți participanți la trafic. Becurile pentru faruri mai eficiente îți permit să identifici pericolele mai din timp, să evaluezi mai bine distanțele și să-ți poziționezi mai precis vehiculul pe șosea.

    Lumină albă clară

    Temperatură de culoare de 5800 kelvini

    Cu o temperatură de culoare ridicată, de până la 5800 de kelvini, Ultinon Pro5100 produce o lumină albă strălucitoare asemănătoare luminii diurne. Temperatura de culoare optimă previne obosirea sau solicitarea ochilor, oferindu-ți o experiență de conducere mai confortabilă și mai sigură pe timp de noapte.

    Concepute să dureze

    Până la 3.000 ore de utilizare

    Tehnologia Philips AirFlux+ este un sistem eficient de răcire, care deviază căldura de la componentele esențiale ale lămpii. Cu o rezistență mai mare la căldură, becurile LED Philips Ultinon durează mai mult decât produsele comparabile, disponibile în prezent pe piață.

    Ghid de utilizare Fişa produsului

    Design multifuncţional compact pentru utilizare plug-and-play

    Becurile LED Philips Ultinon Pro5100 cu design complet nou ocupă spațiu minim în far. În plus, cu un design dintr-o singură bucată, componente electronice integrate și disipator termic robust, este și mai ușor de montat. Acest bec este compatibil cu o gamă largă de modele de mașini și poate fi montat cu ușurință de către utilizatori sau mecanici specializați.

    Bucură-te de vizibilitate îmbunătățită

    Modelul fasciculului este la fel de important ca luminozitatea: un model uniform și precis al fasciculului îți permite să vezi și să fii văzut mai clar. Datorită poziționării perfecte a cipurilor LED în becurile Philips Ultinon Pro5100, șoferii au lumină pe drum exact unde au nevoie, fără a-i orbi pe șoferii de pe sensul opus.

    Compatibil cu 12 V și 24 V pentru mai multe posibilități de utilizare

    Becurile Philips Ultinon Pro5100 sunt compatibile cu sisteme electrice de 12 V și 24 V, fiind astfel potrivite pentru majoritatea tipurilor de vehicule.

    Înregistrare pentru extinderea garanției

    Înregistrare pentru extinderea garanției

    Pentru liniștea ta, gama Philips Ultinon Pro5100 are o garanție totală de 3 ani, inclusiv o garanție standard de 2 ani și o protecție suplimentară de 1 ani. Profită acum de toate avantajele luminii îmbunătățite și de asigurarea unei performanțe de lungă durată.

    Înreg. garanția extinsă

    Aflați mai multe despre iluminatul nostru auto

    Selectați becurile pentru faruri Philips Ultinon Pro5100

    Compară

    Recenzii

    Ultinon Pro5100
    Ultinon Pro5100
    * În comparație cu valoarea minimă legală pentru becurile cu halogen.

