Becurile LED pentru faruri Philips Ultinon Pro5100 oferă o vizibilitate extrem de bună, fără a-i orbi pe alți participanți la trafic. Becurile pentru faruri mai eficiente îți permit să identifici pericolele mai din timp, să evaluezi mai bine distanțele și să-ți poziționezi mai precis vehiculul pe șosea.
Cu o temperatură de culoare ridicată, de până la 5800 de kelvini, Ultinon Pro5100 produce o lumină albă strălucitoare asemănătoare luminii diurne. Temperatura de culoare optimă previne obosirea sau solicitarea ochilor, oferindu-ți o experiență de conducere mai confortabilă și mai sigură pe timp de noapte.
Tehnologia Philips AirFlux+ este un sistem eficient de răcire, care deviază căldura de la componentele esențiale ale lămpii. Cu o rezistență mai mare la căldură, becurile LED Philips Ultinon durează mai mult decât produsele comparabile, disponibile în prezent pe piață.
Becurile LED Philips Ultinon Pro5100 cu design complet nou ocupă spațiu minim în far. În plus, cu un design dintr-o singură bucată, componente electronice integrate și disipator termic robust, este și mai ușor de montat. Acest bec este compatibil cu o gamă largă de modele de mașini și poate fi montat cu ușurință de către utilizatori sau mecanici specializați.
Modelul fasciculului este la fel de important ca luminozitatea: un model uniform și precis al fasciculului îți permite să vezi și să fii văzut mai clar. Datorită poziționării perfecte a cipurilor LED în becurile Philips Ultinon Pro5100, șoferii au lumină pe drum exact unde au nevoie, fără a-i orbi pe șoferii de pe sensul opus.
Becurile Philips Ultinon Pro5100 sunt compatibile cu sisteme electrice de 12 V și 24 V, fiind astfel potrivite pentru majoritatea tipurilor de vehicule.
