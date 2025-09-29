Bucură-te de vizibilitate îmbunătățită

Modelul fasciculului este la fel de important ca luminozitatea: un model uniform și precis al fasciculului îți permite să vezi și să fii văzut mai clar. Datorită poziționării perfecte a cipurilor LED în becurile Philips Ultinon Pro5100, șoferii au lumină pe drum exact unde au nevoie, fără a-i orbi pe șoferii de pe sensul opus.