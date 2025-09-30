  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    ultinon-access-led

    Ultinon Access

    Modernizează. Condu. Bucură-te.

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Vezi modelele

    Instalare rapidă și ușoară

    Philips Ultinon Access

    Modernizează-ți farurile vehiculului cu gama LED Philips Ultinon Access. Aceste becuri pot fi instalate la fel de rapid și de ușor ca becurile cu halogen! Scoate-ți în evidență iluminarea și bucură-te de cea mai recentă tehnologie LED în mașina ta.

    Fotografie a produsului standard Fotografie a produsului alternativ Fotografie a produsului alternativ

    Compatibilitate amplă

    Design foarte compact pentru o potrivire perfectă

    Nu este nevoie să verifici o listă de compatibilitate sau să utilizezi un inel adaptor, becurile LED Philips Ultinon Access se montează cu ușurință la vehicule și asigură o compatibilitate largă cu majoritatea modelelor de vehicule*.

    Vizibilitate mai bună pe șosea

    Performanță îmbunătățită a iluminării

    Philips Ultinon Access LED bulbs provide drivers with better on-road vision, making it easier to spot obstacles and drive more safely.

    Până la trei ori

    Performanță de durată

    Becurile LED Philips Ultinon Access oferă o durată de viață de până la trei ori mai mare decât un bec cu halogen comparabil și o lumină omogenă pe toată durata de viață a becului.

    instalare Plug-and-play

    Cu becurile cu LED Philips Ultinon Access, instalarea este atât de rapidă și ușoară încât montarea lor pe instalații vechi este o joacă de copii! Nu este nevoie de verificarea compatibilității sau inele adaptoare: becurile cu LED Philips Ultinon Access au un corp ultracompact și o bază integrată compatibilă cu IEC 60061. Designul lor cu potrivire directă are aceeași amprentă ca și becurile cu halogen, permițând instalarea simplă în spații înguste. Acestea se potrivesc cu ușurință în vehiculele echipate cu becuri de tip H7/H18 și asigură compatibilitate amplă cu majoritatea modelelor de vehicule*

    Fascicul de lumină mai performant decât halogenul

    Becurile cu LED Philips Ultinon Access sunt concepute pentru a oferi un fascicul de lumină mai performant decât becurile cu halogen, cu un design universal compact. Utilizând cele mai recente inovații în tehnologia LED, acestea oferă același flux luminos precum becurile cu halogen ECE standard, dar îmbunătățesc semnificativ performanța fasciculului folosind mai puțină energie. Becurile cu LED Philips Ultinon Access oferă șoferilor o vizibilitate mai bună pe șosea, facilitând identificarea obstacolelor și conducerea mai sigură.

    Conformitate cu standardele auto

    Avansat din punct de vedere tehnologic, iluminatul Philips este renumit în industria auto de peste 100 de ani. Conștienți de faptul că performanța produselor noastre depinde de compatibilitatea acestora cu cerințele mediului auto de astăzi, proiectăm produse cât mai aproape posibil de standardele din domeniu. Becurile noastre cu LED Philips Ultinon Access respectă standardele EMI pentru interferențe electromagnetice. Proiectate cu precizie pentru a rezista rigorilor vieții auto moderne, becurile noastre nu vor perturba funcționarea altor componente ale vehiculului.

    Selectați becurile pentru faruri Philips Ultinon Access

    Ultinon Access
    Ultinon Access
    ** Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe instalații vechi respectă cerințele legale locale aplicabile.
    *** Garanție de 2 ani. Accesează Philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție

