instalare Plug-and-play

Cu becurile cu LED Philips Ultinon Access, instalarea este atât de rapidă și ușoară încât montarea lor pe instalații vechi este o joacă de copii! Nu este nevoie de verificarea compatibilității sau inele adaptoare: becurile cu LED Philips Ultinon Access au un corp ultracompact și o bază integrată compatibilă cu IEC 60061. Designul lor cu potrivire directă are aceeași amprentă ca și becurile cu halogen, permițând instalarea simplă în spații înguste. Acestea se potrivesc cu ușurință în vehiculele echipate cu becuri de tip H7/H18 și asigură compatibilitate amplă cu majoritatea modelelor de vehicule*