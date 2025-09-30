Verificarea autenticității
Nu este nevoie să verifici o listă de compatibilitate sau să utilizezi un inel adaptor, becurile LED Philips Ultinon Access se montează cu ușurință la vehicule și asigură o compatibilitate largă cu majoritatea modelelor de vehicule*.
Becurile LED Philips Ultinon Access oferă o durată de viață de până la trei ori mai mare decât un bec cu halogen comparabil și o lumină omogenă pe toată durata de viață a becului.
Cu becurile cu LED Philips Ultinon Access, instalarea este atât de rapidă și ușoară încât montarea lor pe instalații vechi este o joacă de copii! Nu este nevoie de verificarea compatibilității sau inele adaptoare: becurile cu LED Philips Ultinon Access au un corp ultracompact și o bază integrată compatibilă cu IEC 60061. Designul lor cu potrivire directă are aceeași amprentă ca și becurile cu halogen, permițând instalarea simplă în spații înguste. Acestea se potrivesc cu ușurință în vehiculele echipate cu becuri de tip H7/H18 și asigură compatibilitate amplă cu majoritatea modelelor de vehicule*
Becurile cu LED Philips Ultinon Access sunt concepute pentru a oferi un fascicul de lumină mai performant decât becurile cu halogen, cu un design universal compact. Utilizând cele mai recente inovații în tehnologia LED, acestea oferă același flux luminos precum becurile cu halogen ECE standard, dar îmbunătățesc semnificativ performanța fasciculului folosind mai puțină energie. Becurile cu LED Philips Ultinon Access oferă șoferilor o vizibilitate mai bună pe șosea, facilitând identificarea obstacolelor și conducerea mai sigură.
Avansat din punct de vedere tehnologic, iluminatul Philips este renumit în industria auto de peste 100 de ani. Conștienți de faptul că performanța produselor noastre depinde de compatibilitatea acestora cu cerințele mediului auto de astăzi, proiectăm produse cât mai aproape posibil de standardele din domeniu. Becurile noastre cu LED Philips Ultinon Access respectă standardele EMI pentru interferențe electromagnetice. Proiectate cu precizie pentru a rezista rigorilor vieții auto moderne, becurile noastre nu vor perturba funcționarea altor componente ale vehiculului.
