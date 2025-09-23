Philips RacingVision GT200

Tehnologie nouă cu sticlă de cuarț pentru iluminare extrem de precisă

Noile tehnici de producție pentru sticla de cuarț Diamond Precision de la Philips asigură o linie clară de delimitare și un punct optim mai strălucitor, oferind mai multă luminozitate acolo unde contează. De asemenea, sticla de cuarț asigură o rezistență mai mare la șocuri termice pentru a proteja durata de viață a becului, iar absorbția mai mare a radiațiilor UV protejează elementele optice ale farului.