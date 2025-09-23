  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    Racing-vision-gt200

    RacingVision GT200

    Performanță incredibilă de la un bec admis de legislația rutieră

    Experiența condusului la nivelul următor

    Philips RacingVision GT200

    Dacă ești pasionat de condus, lasă becurile auto Philips RacingVision GT200 să îți îmbunătățească experiența condusului. Lumina cu până la 200% mai puternică*, cu o rază de acțiune cu 80 de metri mai lungă, asigură o vizibilitate mai bună și reacții mai rapide pentru un condus mai captivant.

    Cel mai performant din portofoliul

    Lumină cu 200% mai intensă*

    Produsul cel mai performant din portofoliul nostru, Philips RacingVision GT200 oferă vizibilitatea extrem de puternică a unui bec de raliu într-un format pe care îl poți utiliza pe drumurile publice. Designul optimizat al becurilor oferă luminanță mai ridicată pentru vizibilitate mai bună pe drum.

    Fascicul extins pe drum

    Fasciculul remarcabil luminează cu până la 80 de metri mai departe**

    Datorită fasciculului ultra-performant care acoperă o distanță cu 80 metri mai lungă², Philips RacingVision GT200 îți permite să vezi drumul pe o distanță mai mare. Observi mai repede potențialele pericole, reacționezi mai rapid și poziționezi mașina cu mai multă precizie pe drum.

    Aprobată pentru utilizare pe drumurile

    Omologate CEE pentru utilizare pe drumurile publice

    Becurile pentru faruri Philips RacingVision GT200 sunt omologate CEE pentru utilizare pe drumurile publice. Șoferii preocupați de performanță se pot bucura de un bec luminos, vibrant și acceptat de lege, conform regulamentelor relevante.

    Feature Image - Coating techniques

    Noile tehnici de acoperire a becurilor maximizează intensitatea luminoasă

    Noile tehnici brevetate de acoperire cu gradient și prin serigrafie permit acestor becuri să proiecteze mai multă lumină pe drum, îmbunătățind vizibilitatea la condusul pe timp de noapte. Pe lângă o intensitate luminoasă maximă, beneficiezi de o lumină elegantă, distinctivă și modernă.

    Feature Image - UV shield quartz glass

    Tehnologie nouă cu sticlă de cuarț pentru iluminare extrem de precisă

    Noile tehnici de producție pentru sticla de cuarț Diamond Precision de la Philips asigură o linie clară de delimitare și un punct optim mai strălucitor, oferind mai multă luminozitate acolo unde contează. De asemenea, sticla de cuarț asigură o rezistență mai mare la șocuri termice pentru a proteja durata de viață a becului, iar absorbția mai mare a radiațiilor UV protejează elementele optice ale farului.

    Feature Image - Philips Original Equipment Quality

    Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

    Cu o prezență de peste 100 ani, tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. Philips RacingVision GT200 este compatibil cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota și Volkswagen. Pentru mai multe informații, consultă ghidul de alegere a produselor.

    Comparați toate becurile de far H7

    * ¹ Luminozitate comparată cu standardul minim acceptat de lege.
    * ² Distanță de siguranță suplimentară față de fasciculul minim derivat conform regulamentului CEE, bazat pe 1 lux. Distanța cea mai mare față de mașină.

