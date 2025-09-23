Verificarea autenticității
Produsul cel mai performant din portofoliul nostru, Philips RacingVision GT200 oferă vizibilitatea extrem de puternică a unui bec de raliu într-un format pe care îl poți utiliza pe drumurile publice. Designul optimizat al becurilor oferă luminanță mai ridicată pentru vizibilitate mai bună pe drum.
Datorită fasciculului ultra-performant care acoperă o distanță cu 80 metri mai lungă², Philips RacingVision GT200 îți permite să vezi drumul pe o distanță mai mare. Observi mai repede potențialele pericole, reacționezi mai rapid și poziționezi mașina cu mai multă precizie pe drum.
Becurile pentru faruri Philips RacingVision GT200 sunt omologate CEE pentru utilizare pe drumurile publice. Șoferii preocupați de performanță se pot bucura de un bec luminos, vibrant și acceptat de lege, conform regulamentelor relevante.
Noile tehnici brevetate de acoperire cu gradient și prin serigrafie permit acestor becuri să proiecteze mai multă lumină pe drum, îmbunătățind vizibilitatea la condusul pe timp de noapte. Pe lângă o intensitate luminoasă maximă, beneficiezi de o lumină elegantă, distinctivă și modernă.
Noile tehnici de producție pentru sticla de cuarț Diamond Precision de la Philips asigură o linie clară de delimitare și un punct optim mai strălucitor, oferind mai multă luminozitate acolo unde contează. De asemenea, sticla de cuarț asigură o rezistență mai mare la șocuri termice pentru a proteja durata de viață a becului, iar absorbția mai mare a radiațiilor UV protejează elementele optice ale farului.
Cu o prezență de peste 100 ani, tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. Philips RacingVision GT200 este compatibil cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota și Volkswagen. Pentru mai multe informații, consultă ghidul de alegere a produselor.
