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12972RGTB1
Performanță incredibilă de la un bec admis de legislația rutieră
Dacă ești pasionat de condus, lasă becurile auto Philips RacingVision GT200 să îți îmbunătățească experiența condusului. Lumina cu până la 200% mai puternică, cu o rază de acțiune cu 80 de metri mai lungă, asigură o vizibilitate mai bună și reacții mai rapide pentru un condus mai captivant.
Tip de lampă: H7
12 V, 55 W
Lumină cu 200% mai intensă¹
Fascicul extins pe drum
Număr de becuri: 1
Produsul cel mai performant din portofoliul nostru, Philips RacingVision GT200 oferă vizibilitatea extrem de puternică a unui bec de raliu într-un format pe care îl poți utiliza pe drumurile publice. Bucură-te de claritatea extremă asigurată de lumina cu până la 200% mai puternică¹. Designul optimizat al becurilor oferă luminanță mai ridicată pentru vizibilitate mai bună pe drum, asigurând o experiență de condus mai sigură și mai captivantă.
Datorită fasciculului ultra-performant care acoperă o distanță cu 80 metri mai lungă² decât valoarea minimă impusă de lege, Philips RacingVision GT200 îți permite să vezi drumul pe o distanță mai mare. Observi mai repede potențialele pericole, reacționezi mai rapid și poziționezi mașina cu mai multă precizie pe drum. Toate acestea contribuie la o experiență de condus mai sigură și mai satisfăcătoare.
Becurile pentru faruri Philips RacingVision GT200 sunt omologate CEE pentru utilizare pe drumurile publice. Șoferii preocupați de performanță se pot bucura de un bec luminos, vibrant și acceptat de lege, conform regulamentelor relevante.
Premii
4.3
din 5
47
Recenzii
Vlad58
11/02/2015
România
De incredere
Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28
¹ Luminozitate comparată cu standardul minim acceptat de lege.
² Distanță de siguranță suplimentară față de fasciculul minim derivat conform regulamentului CEE, bazat pe 1 lux. Distanța cea mai mare față de mașină.