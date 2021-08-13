Căutare termeni

    Philips monitors

    Videoconferinţe

     
     
    Monitorul Philips pentru videoconferințe oferă o soluție completă și integrată pentru apeluri video, cu o cameră web, microfon și difuzoare încorporate pentru suport audio-vizual complet. Proiectat pentru confort și eficiență, acesta include tehnologia avansată Philips, andocare USB-C și consolidarea dispozitivelor pentru a economisi spațiu, energie și costuri—perfect pentru spațiile de lucru compacte.

    A person is working with Philips video conference monitor

    Monitoarele Philips oferă o soluţie completă cu cameră integrată pentru videoconferinţe

    • Siguranţă şi confort
      Siguranţă şi confort

      Previno spionarea prin camera web cu o cameră web pop-up integrată

    • Confort
      Confort

      Nu lăsa ca ecranul să fie văzut de persoane nedorite atunci când nu foloseşti computerul. Uşor de gestionat cu o singură apăsare.

    • Spaţiu de lucru ordonat
      Spaţiu de lucru ordonat

      Camera web este integrată în ramă, ceea ce înseamnă că nu există dispozitive externe şi cabluri suplimentare care să ocupe spaţiu pe birou

    • Colaborare faţă în faţă
      Colaborare faţă în faţă

      Îmbunătăţeşte colaborarea şi comunicarea cu camera web de 2 megapixeli cu rezoluţie FHD, cu care apelurile pe ecran par a fi conversaţii în persoană

    Monitoare Philips cu cameră web integrată

    Monitoare de birou

    Colecţie de uz profesional

    Bucură-te de mai multă productivitate

    Monitoare cu andocare

    Monitoare cu andocare USB

    Susţin viaţa profesională

    Monitoare tactile

    Monitoare tactile

    Atingerea potrivită

