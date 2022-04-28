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Gestionează fiecare sarcină cu o vedere panoramică clară
Afişajul Philips Brilliance WQHD curbat cu DisplayHDR 400 oferă imagini clare, excelente. Portul USB-C şi camera web pop-up sigură cu Windows Hello îţi cresc productivitatea.
P Line
34” (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepţională, în format UltraWide Quad HD de 3440 x 1440 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanţă cu o densitate mare a numărului de pixeli şi unghiuri de vizionare ample de 178/178, aceste afişaje noi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice. Formatul UltraWide 21:9 oferă mai multă productivitate cu mai mult spaţiu pentru comparaţiile în ecrane alăturate şi mai multe coloane vizualizabile în foile de calcul. Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD-CAM sau un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi oferă imagini de o claritate excepţională.
Cu afişajul cu rezoluţie ultra-înaltă Philips MultiView poţi descoperi acum o lume a conectivităţii. MultiView permite conectarea şi vizionarea active duble pentru a putea lucra simultan cu mai multe dispozitive, precum un PC şi un notebook, făcând extrem de uşoară realizarea sarcinilor multiple.
Acest afişaj Philips dispune de staţie de andocare USB de tip C încorporată, cu funcţie de alimentare. Conectorul USB-C subţire şi reversibil permite andocarea uşoară, printr-un singur cablu. Simplifică totul conectându-ţi toate perifericele, precum tastatura, mouse-ul şi cablul Ethernet RJ-45, la staţia de andocare a monitorului. Nu trebuie decât să conectezi notebookul şi acest monitor utilizând un singur cablu USB-C pentru a viziona conţinut video la rezoluţie înaltă şi a transfera date la viteze foarte mari, alimentându-ţi şi încărcându-ţi în acelaşi timp notebookul.
5.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Chico DG
28/04/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Avantaje
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Dezavantaje
Brak :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Data utilizării 2021-03-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Data utilizării 2021-03-28
Marcin1232
13/11/2020
Polska
Monitor jest bardzo dobry!
Na co dzień pracuję zdalnie na lapku, a po pracy przełączam się na PC. Kupiłem ten monitor przez wzgląd na KVM, żeby nie musieć przełączać wszystkich urządzeń peryferyjnych z powrotem do komputera po zakończonej pracy. Nie jestem żadnym grafikiem, więc nie mam wygórowanych wymagań wobec obrazu. Do monitora podłączyłem wszystkie urządzenia peryferyjne - monitor łączymy z laptopem po USB-C, a do komputera możemy podłączyć się przez USB-B do A - potocznie zwanego kablem do drukarki(gdyby ktoś szukał bo go nie ma w zestawie). Przyznaję, że nie zawiodłem się na tej funkcji, po pracy wyłączam lapka, odpalam komputer i wszystko samo się przełącza - koniec przepinania kabli <hura!>. Należy dodać, że monitor po usb-c przesyła też zasilanie, które nie jest dość mocne - wyskakuje takie ostrzeżenie w Windowsie 10, ale jest ono na tyle mocne, że laptop bez najmniejszego problemu wytrzymuje cały dzień pracy, bez jakiś większych spadków procentów naładowania baterii. Jako że mamy peryferia i zasilanie przez monitor - do laptopa podłączamy tylko usb c + ewentualnie dodatkowy monitor i to jedyne kable, które mam podłączone i wszystko działa. Podsumowując monitor jest niczym stacja dokująca, której niestety brakuje troszkę zasilania i wygodnego przycisku do włączenia urządzenia, które jest na usb-c (teraz muszę nurkować pod biurko, żeby laptopa otworzyć i kliknąć przycisk włącz.) Co do rozdzielczości - przesiadłem się z monitora o rozdzielczości 2560x1080 i 29" i byłem(i nadal jestem) zaskoczony jak pozytywnie to wpłynęło na wielkość przestrzeni roboczej i teraz każdemu mówię, że jak do pracy biurowej to tylko monitor z taką rozdzielczością jak 3440x1440 i najlepiej 34". Co do jakości obrazu - nie odwołam się do żadnych testów, ani nic. Co mogę za to powiedzieć - że jestem pozytywnie zaskoczony dość naturalnymi kolorami i przyjemnym dla oczu obrazem zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w dynamiczne gry - ostatnio był to u mnie shadow warrior 2 :) Warto może jeszcze wspomnieć coś o kamerze - kamerka nagrywa obraz w jakości wystarczającej do spotkań - szału nie ma, ale jest absolutnie ok. Wcześniej korzystałem z kamery(i mikrofonu) wbudowanej w laptopie, ale jako że monitor kamerę posiada, to laptop wylądował pod biurkiem, bo już w ogóle nie ma potrzeby trzymać go na biurku. Niestety u mnie kamera ma dosyć często problemy, gdyż nie chce załadować się na spotkanie na google meets i wtedy jestem zmuszony wyłączyć przeglądarkę, zazwyczaj jest to kilka sesji na różne konta google, więc jest to nie na miejscu. Po restarcie zazwyczaj zaskakuje. - Głośników nie komentuję, gdyż nie korzystam, bo mam zewnętrzny system nagłaśniający. - Jest też taka funkcja w monitorze jak PowerSaving - monitor wygasza obraz, jeżeli nie ma Cię przed monitorem - w sumie bardzo fajny bajer, tylko że trzeba siedzieć przed diodą(normalnie przed monitorem), więc jak zaprosisz kogoś do biurka i się rozsiądziecie bardziej na boku, to niestety funkcja bardziej denerwuje niż pomaga :) - Jest też taka jedna funkcja, której nie mam jak przetestować - podobno można podłączyć inny monitor displayport do tego monitora, a później ten monitor display portem do urządzenia, ale mój drugi monitor nie ma tego złącza :/ Przejściówka hdmi->DP oczywiście nie działa w tym przypadku. - Monitor jest dosyć ciężki - co należy brać pod uwagę przy zakupie zewnętrznych uchwytów do biurka. Zakupiłem ART L-17GD i śruby musiałem dokręcić do samego końca, żeby monitor nie nachylał się samowolnie do dołu. Fabryczna podstawka do monitora jest bardzo dobra, ale uchwyt się przydaje, jak mimo wszystko chcesz zyskać dodatkowe 20cm od oczu, gdyż monitor jest duży. Podsumowując - Monitor bardzo dobry na swoją cenę, jednakże jeśli nie korzystasz z KVM, to lepiej zainwestować w coś innego (KVM zewnętrzne mogą kosztować nawet po 1000zł) - Takie nice to have byłoby, kiedy można by włączyć gdzieś z poziomu monitora urządzenie podłączone pod usb-c. - Poza tym wszystko super :)
Acest review a fost făcut pentru Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Data utilizării 2020-07-13
Acest review a fost făcut pentru Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Data utilizării 2020-07-13
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Data utilizării 2024-04-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Data utilizării 2024-04-30
Raza arcului de curbă al afişajului în mm
Rezoluţia maximă este disponibilă pentru intrarea USB-C, DP sau HDMI.
Când te conectezi la USB-C, dacă PC-ul tău nu acceptă HBR3, comută setarea hubului USB la USB 2.0, iar rezoluţia va accepta 3440 x 1440 la 100 Hz.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 acoperire pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
Acoperire Adobe RGB pe baza CIE1976
În cazul în care conexiunea Ethernet pare lentă, accesează meniul OSD şi selectează USB 3.0 sau o versiune superioară, care acceptă viteza LAN la 1G.
Versiunea DisplayPort 1.4 este pentru HDR
Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt
Pentru funcţia de alimentare şi încărcare prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să fie compatibil cu specificaţiile standard de alimentare prin USB-C. Pentru mai multe detalii, consultă manualul de utilizare al notebookului sau adresează-te producătorului.
Număr maxim de afişaje externe care pot fi acceptate: 1 utilizând USB-C, 2 utilizând DP
Rezoluţia maximă a monitorului extern va depinde de limitarea lăţimii de bandă.
Când monitorul este conectat cu USB-C şi PC-ul acceptă HBR3, poţi avea funcţia MST cu rezoluţia maximă de 3440 x 1440 la 60 Hz pe monitorul principal şi 1920 x 1080 la 60 Hz pe monitorul secundar. În caz contrar, schimbă setarea USB a monitorului principal la USB2.0 prin setarea OSD pentru a avea funcţia MST
Cu MST prin DP, atât monitorul principal, cât şi cel secundar trebuie setate la modul de extindere prin ieşirea DP folosind setarea OSD a monitorului, iar rezoluţia maximă atât a monitorului principal, cât şi a monitorului secundar poate fi doar 3440 x 1440 la 60 Hz.
Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.
Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.
Cablurile furnizate împreună cu produsul pot varia în funcţie de tip, cantitate şi specificaţii, în conformitate cu cerinţele specifice fiecărei ţări sau regiuni.