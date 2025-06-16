* Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

* Funcţia Overclock creşte rata de reîmprospătare nativă, cu toate acestea, are unele riscuri asociate. Dacă ecranul este afişat anormal după repornire, dezactivează setarea Overclock din meniul OSD al monitorului.

* Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.

* Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

* Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii

* Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.

* Adobe RGB şi acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.

* Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.

* Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/

* Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®

* Acest monitor este creat pentru a fi durabil: picioarele suportului sunt realizate din plastic reciclat 35%, iar şasiul monitorului este alcătuit din plastic reciclat post-consum în procent de 85%.

* Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.