    Evnia Fast IPS Gaming monitor 25M2N5200U/00
    Evnia Fast IPS Gaming monitor

    Cea mai bună experienţă de joc

    Acest produs nu mai este oferit
    Evnia este vizionară și inventivă. Abordarea noastră pionieră și incluzivă urmărește să creeze o ambianță modernă în universul gamingului, valorificând totodată expertiza și tradiția brandului Philips.

    Rată de reîmprospătare de 390 Hz

    Rate de reîmprospătare de 390Hz pentru imagini fine şi vii

    Încearcă cea mai avansată performanţă în jocurile intense şi competitive cu monitorul Philips Evnia. Proiectat pentru jucătorii care au nevoie de imagini ultra-fluide, fără întârzieri, acest monitor oferă o rată de reîmprospătare de 390 Hz - semnificativ mai rapidă decât afişajele standard. Spune adio mişcărilor de cadru frustrante care fac inamicii să sară imprevizibil pe ecran. Cu acest afişaj de înaltă performanţă, vei vedea fiecare mişcare critică în mişcare ultra-lină, oferindu-ţi precizia şi claritatea necesare pentru a rămâne înaintea concurenţei şi pentru a ţinti cu încredere.

    Întârziere de intrare scăzută

    Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre dispozitive şi monitor

    Întârzierea de intrare este diferenţa de timp dintre efectuarea unei acţiuni pe dispozitivele conectate şi afişarea rezultatului pe ecran. Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre introducerea comenzii pe dispozitive şi afişarea pe monitor, îmbunătăţind semnificativ experienţa în timpul jocurilor video sensibile la acţiune, ceea ce este deosebit de important pentru cei care joacă jocuri antrenante, competitive.

    Răspuns rapid Smart MBR de 0,3 ms

    Viteză ultrarapidă de 0,3 ms pentru o imagine clară şi jocuri neîntrerupte

    Afişajul Philips cu Smart MBR de 0,3 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea imaginilor în mişcare şi oferă imagini mai clare şi precise pentru a îmbunătăţi experienţa de joc. Acţiunea cu mişcare rapidă şi tranziţiile dramatice vor fi redate fără probleme. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.

    DisplayHDR 400 pentru imagini remarcabile, mai realiste

    DisplayHDR 400 certificat VESA oferă o optimizare semnificativă faţă de afişajele SDR obişnuite. Spre deosebire de alte ecrane „compatibile HDR”, veritabilul DisplayHDR 400 oferă luminozitate, contrast şi culori uimitoare. Graţie estompării globale şi luminozităţii de până la 400 de niţi, imaginile prind viaţă cu zone luminoase remarcabile, care dispun de tonuri de negru mai intense şi mai nuanţate. Acesta redă o paletă mai bogată de culori noi, oferind o experienţă vizuală care îţi captivează simţurile.

    SmartContrast pentru detalii negre, bogate

    SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

    Mod de joc SmartImage optimizat pentru jucători

    Noul afişaj pentru jocuri de la Philips dispune de acces direct OSD, reglat fin pentru jucători, oferindu-vă opţiuni multiple. Modul „FPS” (Primul care trage) îmbunătăţeşte temele întunecate ale jocurilor, permiţându-vă să vedeţi obiecte în zone întunecate. Modul „Curse auto” adaptează afişajele cu cel mai rapid timp de răspuns şi culori superioare împreună cu reglaje de imagine. Modul „RTS” (Strategie în timp real) dispune de modul SmartFrame special, care permite evidenţierea anumitor zone şi reglarea dimensiunilor şi a imaginii. Jucătorul 1 şi Jucătorul 2 vă permit să salvaţi setări personalizate pe baza diferitelor jocuri, asigurând cea mai bună performanţă.

    Smart Crosshair: pentru ţintire mai bună şi mai multă distracţie

    Culoarea Crosshair este setată implicit. Când funcţia Smart Crosshair este activată, culoarea se va schimba pentru a fi complementară culorii de fundal. Smart Crosshair îmbunătăţeşte precizia ţintirii, astfel încât să poţi identifica inamicii mai uşor.

    Stark ShadowBoost: pentru îmbunătăţirea vizibilităţii în scenele întunecate

    Această caracteristică îmbunătăţeşte scenele întunecate fără a supraexpune zonele luminoase. Funcţia Stark ShadowBoost are trei niveluri selectabile care oferă imagini texturate cu o saturaţie mai bună a culorilor şi un contrast mai mare, astfel încât să poţi vedea mai bine atât în medii luminoase, cât şi în medii întunecate. În plus, această funcţie te ajută să îţi reglezi fin vederea, astfel încât inamicii să fie expuşi mai rapid în timpul jocurilor.

    Jucăuș

    Inovativă și jucăușă

    Evnia își propune să fie un promotor al schimbării pozitive în industria noastră, păstrând în același timp un spirit jucăuș.

    Primitor

    Primitor

    Evnia se adresează oricărei persoane, indiferent de gen, vârstă sau experienţa de joc.

    Garanția noastră de trei ani pentru OLED și QD OLEDv

    Garanția noastră de trei ani pentru OLED și QD OLEDv

    Afișajele OLED și QD OLED Philips beneficiază de o garanție de trei ani, care include și acoperire pentru burn-in. Pentru un plus de siguranță, am inclus recomandări esențiale de întreținere pentru fiecare produs eligibil. Conform termenilor garanției Philips. Burn-in-ul este acoperit doar dacă sunt respectate instrucțiunile. Valabil în UE.

    * Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
    * Funcţia Overclock creşte rata de reîmprospătare nativă, cu toate acestea, are unele riscuri asociate. Dacă ecranul este afişat anormal după repornire, dezactivează setarea Overclock din meniul OSD al monitorului.
    * Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
    * Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
    * Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii
    * Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
    * Adobe RGB şi acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.
    * Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
    * Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/
    * Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®
    * Acest monitor este creat pentru a fi durabil: picioarele suportului sunt realizate din plastic reciclat 35%, iar şasiul monitorului este alcătuit din plastic reciclat post-consum în procent de 85%.
    * Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.
    * Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.

