Încearcă cea mai avansată performanţă în jocurile intense şi competitive cu monitorul Philips Evnia. Proiectat pentru jucătorii care au nevoie de imagini ultra-fluide, fără întârzieri, acest monitor oferă o rată de reîmprospătare de 390 Hz - semnificativ mai rapidă decât afişajele standard. Spune adio mişcărilor de cadru frustrante care fac inamicii să sară imprevizibil pe ecran. Cu acest afişaj de înaltă performanţă, vei vedea fiecare mişcare critică în mişcare ultra-lină, oferindu-ţi precizia şi claritatea necesare pentru a rămâne înaintea concurenţei şi pentru a ţinti cu încredere.
Întârzierea de intrare este diferenţa de timp dintre efectuarea unei acţiuni pe dispozitivele conectate şi afişarea rezultatului pe ecran. Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre introducerea comenzii pe dispozitive şi afişarea pe monitor, îmbunătăţind semnificativ experienţa în timpul jocurilor video sensibile la acţiune, ceea ce este deosebit de important pentru cei care joacă jocuri antrenante, competitive.
Afişajul Philips cu Smart MBR de 0,3 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea imaginilor în mişcare şi oferă imagini mai clare şi precise pentru a îmbunătăţi experienţa de joc. Acţiunea cu mişcare rapidă şi tranziţiile dramatice vor fi redate fără probleme. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.
DisplayHDR 400 certificat VESA oferă o optimizare semnificativă faţă de afişajele SDR obişnuite. Spre deosebire de alte ecrane „compatibile HDR”, veritabilul DisplayHDR 400 oferă luminozitate, contrast şi culori uimitoare. Graţie estompării globale şi luminozităţii de până la 400 de niţi, imaginile prind viaţă cu zone luminoase remarcabile, care dispun de tonuri de negru mai intense şi mai nuanţate. Acesta redă o paletă mai bogată de culori noi, oferind o experienţă vizuală care îţi captivează simţurile.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
Noul afişaj pentru jocuri de la Philips dispune de acces direct OSD, reglat fin pentru jucători, oferindu-vă opţiuni multiple. Modul „FPS” (Primul care trage) îmbunătăţeşte temele întunecate ale jocurilor, permiţându-vă să vedeţi obiecte în zone întunecate. Modul „Curse auto” adaptează afişajele cu cel mai rapid timp de răspuns şi culori superioare împreună cu reglaje de imagine. Modul „RTS” (Strategie în timp real) dispune de modul SmartFrame special, care permite evidenţierea anumitor zone şi reglarea dimensiunilor şi a imaginii. Jucătorul 1 şi Jucătorul 2 vă permit să salvaţi setări personalizate pe baza diferitelor jocuri, asigurând cea mai bună performanţă.
Culoarea Crosshair este setată implicit. Când funcţia Smart Crosshair este activată, culoarea se va schimba pentru a fi complementară culorii de fundal. Smart Crosshair îmbunătăţeşte precizia ţintirii, astfel încât să poţi identifica inamicii mai uşor.
Această caracteristică îmbunătăţeşte scenele întunecate fără a supraexpune zonele luminoase. Funcţia Stark ShadowBoost are trei niveluri selectabile care oferă imagini texturate cu o saturaţie mai bună a culorilor şi un contrast mai mare, astfel încât să poţi vedea mai bine atât în medii luminoase, cât şi în medii întunecate. În plus, această funcţie te ajută să îţi reglezi fin vederea, astfel încât inamicii să fie expuşi mai rapid în timpul jocurilor.
