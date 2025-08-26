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  • Energy Label Europe D
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Evnia Gaming monitorMonitor pentru jocuri Full HD

24M2N3200NF/00

3.8
| (4) Recenzii
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Acest monitor IPS rapid de 24 inchi oferă imagini clare în timpul jocurilor. Cu rata de reîmprospătare de 144 Hz şi Smart MBR de 0,5 ms, te poţi aştepta la imagini clare şi la o experienţă de joc de înaltă calitate.
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  • Evnia 3000

  • 24 (diagonală de 23,8”/60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Rate de reîmprospătare de 144 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Rate de reîmprospătare de 144 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene

Joci jocuri intense şi competitive. Ai nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj Philips recreează imaginea de pe ecran până la 144 de ori pe secundă, efectiv de 2,4 ori mai rapid decât un afişaj standard. O rată mai scăzută a cadrelor poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 144 Hz, poţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru ca tu să îi poţi ochi cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest afişaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri

Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre dispozitive şi monitor

Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre dispozitive şi monitor

Întârzierea de intrare este diferenţa de timp dintre efectuarea unei acţiuni pe dispozitivele conectate şi afişarea rezultatului pe ecran. Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre introducerea comenzii pe dispozitive şi afişarea pe monitor, îmbunătăţind semnificativ experienţa în timpul jocurilor video sensibile la acţiune, ceea ce este deosebit de important pentru cei care joacă jocuri antrenante, competitive.

Viteză ultrarapidă de 0,5 ms pentru o imagine clară şi jocuri neîntrerupte

Viteză ultrarapidă de 0,5 ms pentru o imagine clară şi jocuri neîntrerupte

Philips Evnia cu Smart MBR de 0,5 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea imaginilor în mişcare şi oferă imagini mai clare şi precise pentru a îmbunătăţi experienţa de joc. Acţiunea cu mişcare rapidă şi tranziţiile dramatice vor fi redate fără probleme. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.

Specificaţii tehnice

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3.8

din 5

4

Recenzii

3
2

26/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Bestbuy gaming 24"

Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.

Avantaje

Omjer cijene i kvalitete

Dezavantaje

Za te novce nemam ništa za zamjeriti

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

21/04/2025

България

България

Excellent budget gaming monitor

This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.

Avantaje

One of the best monitors in its price range.

Dezavantaje

The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

17/02/2025

Česká republika

Česká republika

S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.

Avantaje

parametry, cena

Dezavantaje

zvuk reprodkuktorů

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

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Referințe

  1. Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.

  2. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  3. Adobe RGB şi acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.

  4. Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.

  5. Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.

  6. Acest monitor tinde către durabilitate: şasiul monitorului este alcătuit din 85% plastic reciclat post-consum.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  8. Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  9. Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  10. Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®

  11. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.

  12. Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.