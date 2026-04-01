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  • Energy Label Europe F
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Evnia Fast IPS Gaming monitorMonitor pentru jocuri Quad HD

27M2N3501PA/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

2 premii

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Acest monitor IPS rapid de 27 inchi oferă imagini clare în timpul jocurilor. Cu rata de reîmprospătare de 260 Hz şi Smart MBR de 0,3 ms, te poţi aştepta la imagini clare şi la o experienţă de joc de înaltă calitate.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Rată de reîmprospătare ultrarapidă de 240 Hz pentru jocuri practic fără nicio întârziere

Rată de reîmprospătare ultrarapidă de 240 Hz pentru jocuri practic fără nicio întârziere

În timp ce te joci cele mai intense jocuri de acţiune, Philips Evnia oferă o rată de reîmprospătare de 260 Hz care îţi îmbunătăţeşte experienţa de joc făcând-o foarte lină, fără întârzieri. În special pentru jocurile cu ritm rapid, cum ar fi FPS şi cursele, oferă o mişcare superioară şi imagini clare. Vei fi profund captivat şi vei avea sentimentul că eşti chiar acolo, în joc.

Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre dispozitive şi monitor

Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre dispozitive şi monitor

Întârzierea de intrare este diferenţa de timp dintre efectuarea unei acţiuni pe dispozitivele conectate şi afişarea rezultatului pe ecran. Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre introducerea comenzii pe dispozitive şi afişarea pe monitor, îmbunătăţind semnificativ experienţa în timpul jocurilor video sensibile la acţiune, ceea ce este deosebit de important pentru cei care joacă jocuri antrenante, competitive.

Viteză ultrarapidă de 0,3 ms pentru o imagine clară şi jocuri neîntrerupte

Viteză ultrarapidă de 0,3 ms pentru o imagine clară şi jocuri neîntrerupte

Afişajul Philips cu Smart MBR de 0,3 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea imaginilor în mişcare şi oferă imagini mai clare şi precise pentru a îmbunătăţi experienţa de joc. Acţiunea cu mişcare rapidă şi tranziţiile dramatice vor fi redate fără probleme. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

01/04/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Nowy sprzęt

Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

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Referințe

  1. Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea DP.

  2. Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. Adobe RGB şi acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.

  5. Culori de afişare: Se poate ajunge la 10 biţi prin DP la 200 Hz cu rezoluţie QHD

  6. Funcţia Overclock creşte rata de reîmprospătare nativă, cu toate acestea, are unele riscuri asociate. Dacă ecranul este afişat anormal după repornire, dezactivează setarea Overclock din meniul OSD al monitorului.

  7. Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii

  8. Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri

  9. Acest monitor este creat pentru a fi durabil: picioarele suportului sunt realizate din plastic reciclat 35%, iar şasiul monitorului este alcătuit din plastic reciclat post-consum în procent de 85%.

  10. Funcţia Stark Shadow Boost nu poate fi activată dacă este activată Întârzierea de intrare scăzută.

  11. Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.

  12. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.