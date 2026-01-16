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27M2N3200NF/00
Evnia 3000
27” (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Joci jocuri intense şi competitive. Ai nevoie de un afişaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afişaj Philips recreează imaginea de pe ecran până la 144 de ori pe secundă, efectiv de 2,4 ori mai rapid decât un afişaj standard. O rată mai scăzută a cadrelor poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ţinte dificile. Cu o rată a cadrelor de 144 Hz, poţi vizualiza acele imagini esenţiale care lipsesc de pe ecran, care arată mişcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru ca tu să îi poţi ochi cu uşurinţă. Cu un decalaj de intrare extrem de redus şi fără fenomenul de sfâşiere a imaginii, acest afişaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri
Întârzierea de intrare este diferenţa de timp dintre efectuarea unei acţiuni pe dispozitivele conectate şi afişarea rezultatului pe ecran. Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre introducerea comenzii pe dispozitive şi afişarea pe monitor, îmbunătăţind semnificativ experienţa în timpul jocurilor video sensibile la acţiune, ceea ce este deosebit de important pentru cei care joacă jocuri antrenante, competitive.
Philips Evnia cu Smart MBR de 0,5 ms elimină eficient estomparea şi neclaritatea imaginilor în mişcare şi oferă imagini mai clare şi precise pentru a îmbunătăţi experienţa de joc. Acţiunea cu mişcare rapidă şi tranziţiile dramatice vor fi redate fără probleme. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante şi pline de acţiune.
4.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Avantaje
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Adobe RGB şi acoperire DCI-P3 pe baza CIE1976, zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.
Pentru performanţe optime de redare, asigură-te întotdeauna că placa video este capabilă să atingă rezoluţia şi rata de reîmprospătare maxime ale acestui afişaj Philips.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse.
Smart MBR este folosit pentru a regla luminozitatea pentru reducerea estompării, astfel că nu se poate regla luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a reduce neclaritatea mişcării, iluminarea de fundal cu LED-uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce poate cauza modificări sesizabile ale luminozităţii.
Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului. Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi funcţia pentru jocuri.
Reţine că funcţia decalaj de intrare redus este activată permanent şi nu poate fi dezactivată.
Interfaţă compatibilă cu NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Asigură-te că actualizezi driverul NVIDIA® G-SYNC® la cea mai recentă versiune. Poţi afla mai multe informaţii pe site-ul NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Asigură-te că placa video acceptă NVIDIA® G-SYNC®
Acest monitor tinde către durabilitate: şasiul monitorului este alcătuit din 85% plastic reciclat post-consum.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.
Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.