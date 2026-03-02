Căutare termeni
TAT2200WT/00
Elimină zgomotul, îţi va plăcea potrivirea
Fluxul zilelor tale devine mai uşor cu aceste căşti true wireless mai uşoare, cu o potrivire mai bună şi un sunet excelent. Anularea activă a zgomotului îţi permite să asculţi fără distrageri, iar capetele de tip texturat menţin căştile confortabil în poziţie.Vezi toate beneficiile
Căştile texturate SecureFit îţi oferă o potrivire care se simte mai uşoară şi mai confortabilă, creând în acelaşi timp o etanşare bună pentru un sunet şi mai bun. Caracteristici precum Dynamic Bass îţi vor permite să te bucuri de toată puterea melodiilor preferate, chiar dacă asculţi în linişte.
Anularea activă a zgomotului reduce zgomotul extern, astfel încât să te poţi concentra asupra melodiilor, podcasturilor şi apelurilor. O poţi activa sau dezactiva prin intermediul căştilor intraauriculare sau al aplicaţiei noastre însoţitoare, iar Modul Conştientizare va permite reintroducerea sunetelor din exterior.
Aceste căşti dispun de o configuraţie cu patru microfoane, iar două dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ţi oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă eşti într-o cafenea aglomerată, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbeşti nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.
Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îţi permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului şi poţi conecta două dispozitive simultan. Google Fast Pair şi Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.
Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căşti intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puţină ploaie! Le porţi într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puţină transpiraţie.
Tocul mic de încărcare încape uşor într-un buzunar sau poţi ataşa o curea la orificiul pentru lavalieră şi prinde tocul de geantă sau de gaică. Modul mono îţi permite să foloseşti oricare dintre căşti în timp ce cealaltă se încarcă.
Cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 8 ore de redare la o încărcare completă şi de încă 28 ore de la tocul de încărcare inteligent (cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 6 ore şi de încă 21 de ore de la toc). Pentru o încărcare rapidă, 10 minute în toc îţi oferă 2 ore în plus. Tocul poate fi reîncărcat prin USB-C.
Ai impresia că muzicii tale îi lipseşte ceva? Aplicaţia noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îţi permite să ajustezi sunetul şi să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poţi folosi aplicaţia şi pentru a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul şi multe altele.
Difuzoarele personalizate ale acestor căşti sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.
În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.
